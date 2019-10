Sylvie Berti-Rossi écartée du Livre sur les Quais à Morges

En septembre dernier, Le Livre sur les Quais à Morges fêtait son 10e anniversaire et, avec quelques 40'000 amoureux de flaneries littéraires, affichait une fréquentation remarquable par sa stabilité. Pourtant, Pascal Schouwey, nouveau président de l’Association suite à la démission de Frédéric Rossi, annonçait que «cette édition allait définir l’avenir». Ces mutations se dessinent plus nettement depuis hier. Comme l’a révélé la RTS, l’avenir de la manifestation se fera sans Sylvie Berti-Rossi, cofondatrice du concept et directrice artistique, ni Valérie Jeanrenaud, responsable médiation culturelle et programmation jeunesse. «Fin septembre, j’ai été convoquée par Grand Chelem SA. et licenciée avec une brutalité que je ne m’explique pas, commente Sylvie Berti-Rossi. Je regrette de ne pas avoir eu le temps de boucler les dossiers, de finaliser les bilans de fréquentation par exemple, si précieux pour nos partenaires, mécènes ou institutions, à l’heure d’envisager la prochaine édition.»

Pour sa part, Julien Finkbeiner, directeur de Grand Chelem SA, s’étonne de cette réaction. «D’un commun accord, il y a douze mois, nous avions décidé de cette résiliation du mandat et de la mise en place d’une nouvelle direction artistique. Une attitude que je comprends, Sylvie Berti-Rossi avait envie de retirer après avoir donné tant d’énergie à la manifestation. Elle est allée au bout d’elle-même, d’autant qu’il fallait se renouveler à chaque fois.»

Grand Chelem SA, qui a intégré Le Livre sur les Quais depuis 2016, en assure désormais la logistique financière. Cette année, malgré un budget frôlant le million de francs et baissé de 30%, l’équilibre n’était toujours pas atteint. «S’il y avait une solution magique!, soupire Julien Finkbeiner. Par exemple, lors de la dernière édition, réussie, nous avons affronté un gros orage le dimanche après-midi et ces aléas de météo affectent automatiquement les ventes de livres. Le Livre sur les Quais est unique et fragile, à nous d’en protéger l’ADN si spécifique.»

L’ex-directrice artistique regrette justement que le débat ne porte pas sur la mue plus profonde, à son sens, du paysage culturel romand. «Il ne s’agit pas de biffer quelques lignes dans un budget, note Sylvie Berti-Rossi. Cela ne suffira pas. D’ailleurs, nous avons baissé le nombre des auteurs invités, de débats. Je remarque d’ailleurs que rien de ce genre ne m’est reproché dans cette édition. Mais j’ai sans doute fait mon temps.»

De son côté, Julien Finkbeiner annonce un dénouement fin novembre, début décembre. «La rumeur du départ de Sylvie Berti-Rossi s’est répandue très rapidement et même sans avis officiel, nous avons déjà reçu plusieurs candidatures spontanées. Nous commençons à rencontrer les personnes. Ensuite, il faudra ouvrir la discussion avec le comité de l’Association.» Quel serait le profil idéal, une jeune femme dynamique, critique lettrée, dotée d’une solide expérience acquise du côté du Salon du livre? Isabelle Falconnier, peut-être? Le directeur de Grand Chelem SA éclate de rire. «Une seule certitude, par rapport à d’autres petits festivals, Le Livre sur les Quais n’est pas en danger, même dans un marché qui se redéfinit sans cesse.»