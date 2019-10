Trois Nobel en deux ans dans la région lémanique

«Quand j’ai entendu cette nouvelle ce matin, je me suis dit que Michel Mayor et Didier Queloz méritaient tellement ce prix!» s’exclame la rectrice de l’Université de Lausanne, Nouria Hernandez. Cette consécration, c’est aussi celle de l’arc lémanique. En 2017, Jacques Dubochet, de l’Université de Lausanne, a obtenu le Prix Nobel de chimie. La même année, la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN), à Genève, a décroché celui de la Paix. Rappelons également qu’en 2014, Martin Hairer, qui a étudié à l’Université de Genève, a remporté la Médaille Fields de mathématiques. «Je trouve fabuleux que, à deux ans d’écart, ce coin de pays attire deux Prix Nobel. C’est un signal extrêmement fort envoyé par nos deux universités publiques, accessibles à tous les jeunes gens et situées à 60 km de distance», s’exclame le recteur de l’Université de Genève, Yves Flückiger. Pour expliquer cette place de la Suisse, il met en avant l’excellence des chercheurs et des techniciens, essentiels pour créer des instruments de précision. Sans oublier la stabilité politique, les investissements dans la recherche fondamentale et la proximité d’établissements de renom dans un petit périmètre.

«Cela montre que nous sommes bons et que nos universités de Suisse romande, dont les budgets dépendent largement des Cantons, peuvent gagner des prix. C’est remarquable», renchérit Nouria Hernandez. Martin Vetterli, président de l’EPFL, se joint à cet enthousiasme: «La Suisse a une longue tradition d’excellence scientifique, avec des Prix Nobel réguliers. Ce qui a changé, c’est que l’arc lémanique est reconnu comme une usine du savoir scientifique.»

«Les collaborations entre les hautes écoles de l’arc lémanique créent une émulation», complète la conseillère aux États Géraldine Savary (PS/VD). Pour elle, ces prix montrent aussi que les investissements effectués dans la recherche et la formation sont justifiés. Les prochains budgets fédéraux seront votés l’an prochain à Berne et la Vaudoise appelle à augmenter les moyens alloués aux hautes écoles. Le conseiller national Fathi Derder (PLR/VD) ajoute que les Suisses primés aujourd’hui sont récompensés pour des travaux menés il y a vingt ou trente ans. «Si le monde de la recherche est déstabilisé aujourd’hui, que ce soit parce que les budgets sont diminués, parce que les collaborations avec l’Europe sont compliquées ou parce que les établissements ont du mal à obtenir des permis de travail pour leurs chercheurs, nous le payerons dans quinze ou vingt ans.» Or, il en est persuadé: «Beaucoup d’autres chercheurs de la région sont des références dans leur domaine et plusieurs sont nobélisables.»

Avec cette nouvelle consécration, 27 Suisses ont obtenu un Prix Nobel – dont huit en médecine, sept en chimie et sept en physique.