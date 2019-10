Un amour de vendange tardive en or

C’était en 2017, à Yvorne. Un 14 février pour être plus précis; les amoureux s’en souviendront facilement. En ce doux mardi matin, vers la fin d’un hiver particulièrement froid et sec, la Cave du Dillet vendangeait sa dernière parcelle, y récoltant 400 kg de doral – un croisement entre un chasselas et un chardonnay.

Bien en a pris au maître des lieux, Éric Minod: le Vuargnéran a décroché avec son Doudillet une médaille d’or au concours suisse des produits du terroir à Courtemelon, fin septembre.

On a dégusté et ce surmaturé vieilli pendant deux ans en barrique vaut effectivement le détour. Doté d’une très belle robe assortie à sa médaille, le Doudillet offre un nez où l’on sent poindre des notes de miel et de raisin sec, et laisse exploser en bouche des arômes de fruits rouges, en parfait équilibre avec la douceur typique du surmaturé.

www.yvornedillet.ch