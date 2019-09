Une boutique en ligne Richemont sur Alibaba

Le géant du luxe Richemont annonce lundi lancer sa boutique en ligne Net-A-Porter sur la plateforme Tmall Luxury Pavilion du chinois Alibaba. La campagne de lancement débutera la deuxième semaine d'octobre, après la Golden Week (semaine de congés) en Chine.

«La coentreprise entre Yoox Net-a-Porter (racheté par Richemont en 2018) et le groupe Alibaba offre en ligne un luxe multi-marques et une expérience d'achat de mode aux consommateurs chinois», résume le communiqué.

La boutique virtuelle présentera les dernières collections de Net-A-Porter et du site de mode masculine Mr Porter, soit une sélection de «plus de 130 marques de luxe pour femme et homme». Les Maisons Richemont qui seront «disponibles immédiatement» comprennent les bijoux Cartier, les montres Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin ainsi que Alaïa, Chloé, Dunhill et Montblanc.

Le géant du commerce en ligne Alibaba alimente la coentreprise avec «sa technologie, son infrastructure, son marketing et ses services de paiement». Les clients pourront utiliser Alipay, la solution de paiement mobile d'Alibaba.

«Le dévoilement de la boutique phare Net-A-Porter sur Tmall Luxury Pavilion est un pas important dans le développement de notre partenariat à long terme avec Alibaba. Ensemble, nous cherchons à répondre aux besoins sophistiqués de la clientèle de luxe chinoise et à capturer son opportunité de croissance unique», a expliqué Jérôme Lambert, directeur général de Richemont, cité dans le document.

Le commerce en ligne gagne en importance au sein du groupe Richemont. Les ventes par ce canal ont grossi de 14% en 2018. (ats/nxp)