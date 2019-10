Une collecte de signatures contestable sur la Suettaz

On pensait que les opposants au plan de reconstruction de l’immeuble de la Suettaz auraient de la peine à récolter le nombre de signatures nécessaires à la tenue d’un référendum. Or, le 11 octobre dernier, ils en ont déposé au greffe de Nyon 2257 valables. Conséquence, les citoyens se prononceront sur cet objet le 9 février prochain, sous réserve de l’approbation du préfet. Mais on apprend que l’Exécutif aurait pu invalider ce référendum. Pourquoi?

La Municipalité avait autorisé la récolte de signatures après avoir discuté avec le comité référendaire. Car elle contestait un argumentaire figurant au verso des listes de signatures, présentant des affirmations «manquant manifestement d’objectivité». Des modifications ayant été apportées, les opposants avaient reçu l’autorisation de démarrer leur collecte.

Mais le 11 octobre dernier, délai de dépôt du référendum, il s’est avéré qu’un second argumentaire, sous forme d’un cahier A3, avait été accolé à plus de la moitié des listes reçues (soit 1500 paraphes sur 2500). Selon l’Exécutif, ce dernier contenait des propos contraires à la vérité, voire carrément insultants vis-à-vis de la Municipalité. On lui reprochait d’avoir «menti au Conseil communal (ndlr: sur le nombre d’arbres à abattre)», de lui avoir «caché un important rapport d’expert», d’avoir offert aux promoteurs une «série d’avantages hors normes, comme l’entretien des chemins traversant ces parcelles privées», «cadeau payé avec vos impôts».

«Ce qui est totalement faux», rappelle le municipal de l’Urbanisme, Maurice Gay. Malgré ce rajout illicite, la Municipalité a choisi de valider les signatures, afin de ne pas retarder encore la construction de logements à loyers abordables. Mais elle a alerté le Service cantonal des communes et du logement. Elle estime que des précisions sur ces récoltes de signatures devraient être apportées par la loi sur le droit de cité.