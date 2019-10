Vacances: prenez le train!

La toute jeune activiste écologiste Greta Thunberg a montré l’exemple. Oui, on peut voyager un peu partout en Europe, et même plus loin, par le rail.

Quelque peu délaissé au profit des lignes aériennes low cost ces dernières années, le train opère un retour en force. Plus écologique, il permet une autre approche du voyage à ceux qui le prennent; à ceux pour qui le trajet vers la destination fait partie intégrante de l’expérience; à ceux, enfin, qui laissent le temps au temps.

Pour Jean-Philippe Schmidt, porteparole des CFF, s’il est trop tôt pour parler chiffres, la tendance se confirme bel et bien: «Depuis le printemps dernier, on remarque une demande de plus en plus accrue de la part de groupes et d’individuels pour des voyages en train à travers l’Europe et une augmentation du nombre de ventes pour les groupes d’étudiants, de gymnasiens. Ça devient un réflexe de penser train avant avion pour des gens plus sensibles à ces thématiques d’environnement.»

Plus rapides

Plus durable que l’avion, le rail offre également de nombreux avantages que Jean-Philippe Schmidt, lui-même grand adepte de ce mode de transport pour ses vacances, ne se lasse pas d’énumérer: «Il n’est pas forcément plus long, surtout si vous n’habitez pas à proximité immédiate d’un aéroport, quand on prend en compte le temps pour s’y rendre, les contrôles de sécu, l’enregistrement… si vous souhaitez par exemple vous rendre à Naples, au sud de l’Italie, avec un départ tôt le matin de Lausanne, vous pouvez être en train de déguster une pizza en plein centre dès 14 h 30. La position géographique de la Suisse, au centre de l’Europe, est un grand avantage.»

62% des Suisses se disent prêts à voyager de nuit pour rejoindre des destinations comme l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la France ou l’Espagne

Du côté des agences de voyages, on confirme la tendance, surtout en ce qui concerne les trajets de ville à ville: «Le train constitue une bonne alternative à l’avion, pour autant que la ville concernée soit accessible par le rail en quatre heures environ. Si le voyage est plus long, l’avion sera sans doute encore préféré», précise Markus Fässler, porte-parole d’Hotelplan Suisse. Perdre le moins de temps possible dans les transports reste encore un leitmotiv pour les voyageurs en partance. Cet inconvénient est toutefois balayé par l’option des trains de nuit. Selon une étude menée ce printemps par l’Association transports et environnement, 62% des Suisses se disent prêts à voyager de nuit pour rejoindre des destinations comme l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la France ou l’Espagne.

Retour des trains de nuit

Grimper dans un wagon le soir venu, y dormir pour atteindre le lieu de son choix frais et dispos au petit matin… l’avènement des vols low cost avait sonné le glas de cette façon de voyager, dont l’offre s’était d’ailleurs peu à peu émoussée. Ce retour de flamme oblige les compagnies ferroviaires à reconsidérer la question: «Les CFF ont rédigé une lettre d’intention avec leurs homologues autrichiens, qui ont un gros catalogue de trains de nuit. Le sujet est sur la table», confirme Jean-Philippe Schmidt.

Autre point de comparaison, le prix fixé par les compagnies aériennes qui, bien souvent, défie toute concurrence sur certaines destinations, quitte à décourager les plus écovolontaires. Christine Ruph, porte-parole de Railtour, le spécialiste des voyages en train, explique: «Pour Londres par exemple, il est difficile d’avoir des prix plus intéressants, mais de plus en plus de personnes optent pour le TGV vers Paris, suivi de l’Eurostar, juste pour l’expérience du tunnel sous la manche!»

Pour Jean-Philippe Schmidt, le prix, pourvu qu’on s’y prenne à l’avance et qu’on exploite les meilleures options, peut être très intéressant: «Un tour en Italie de cinq jours de voyage sur un mois (par exemple un Venise-Rome-Florence) vous coûtera environ 200 fr., auxquels il faudra ajouter quelques francs pour les réservations de place. Je ne suis pas sûr qu’un billet d’avion plus une location de voiture soit aussi compétitif.» Si vous laisser porter par le roulis du train en contemplant les paysages sur la route des vacances est, pour vous, tout sauf une perte de temps, mais plutôt une invitation au voyage, grimpez dans le wagon et attention au départ!

BONS PLANS

Londres

Depuis Lausanne, Genève ou Neuchâtel avec le TGV Lyria vers Paris. L’Eurostar relie ensuite Londres en 2 h 15, de Paris Gare du Nord à Saint-Pancras International. Pour un voyage sur les traces des Beatles, on fait un stop à la British Library pour contempler le manuscrit de Yesterday avant de monter dans un train vers Liverpool pour découvrir la ville du célèbre groupe.

Florence

De Sion, il faut un peu moins de 6 heures pour relier Florence avec un changement à Milan. Bonus, on traverse les magnifiques paysages de Toscane. Infos sur cff.ch

Escapade en Ligurie – Riviera du Levant et Cinque Terre

On se laisse tenter par la côte du Levant et ses spots emblématiques comme Portofino ou Rapallo et le magnifique parc régional des Cinque Terre en formule train plus trois nuits… Infos sur frantour.ch

De Vienne à la mer du Nord – Grandes villes et île de Sylt (la plus grande des îles allemandes de la mer du Nord)

Un rail trip entre grandes capitales et plages zen en quatorze jours tout en train. Une grande aventure! Infos sur voyageursdumonde.fr

Eastern Discovery – Prague, Cracovie, Varsovie, Berlin, Prague

Onze jours d’itinéraire avec stops et nuits d’hôtels pour découvrir ces magnifiques villes d’Europe de l’Est. Renseignements sur railtour.ch

