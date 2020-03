Vaud: les opérations chirurgicales non urgentes déprogrammées

«24 heures» a appris que la Direction générale de la Santé vaudoise vient à l'instant de demander aux hôpitaux vaudois et aux cliniques de déprogrammer toutes les opérations électives (c'est-à-dire les interventions chirurgicales programmées donc non urgentes) qui nécessitent plus de deux jours d'hospitalisation post-opératoire.

Une mesure exceptionnelle pour faire face à la progression prévue de l'épidémie de coronavirus.

«On s'attendait à cette mesure, réagit Patricia Albisetti, secrétaire générale de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV). Ce n'est pas arrangeant pour les patients, bien sûr, mais c'est relativement facile à mettre en place. Les hôpitaux vont contacter les patients concernés pour les avertir. Bien sûr, les choses se feront au cas par cas. Les hôpitaux évalueront si la situation s'est péjorée, par exemple.»

A priori, il ne sera pas possible de donner aux patients concernés (par exemple quelqu'un qui devait se faire poser une prothèse de hanche) une nouvelle date. «Les gens seront recontactés lorsque nous serons sortis de cette crise sanitaire», indique Patricia Albisetti.