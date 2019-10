Yverdon fête ses jeunes citoyens

Le vendredi 1er novembre, la Municipalité d’Yverdon convie les jeunes de la ville ayant 18 ans en 2019 à L’Amalgame, de 18h30 à 2h. À cette occasion, les nouveaux citoyens seront sensibilisés aux droits et aux devoirs qu’implique leur majorité.

«L’accent sera mis sur l’engagement civique, politique et associatif», indique l’Exécutif dans un communiqué. Les jeunes seront également invités à (re)découvrir la structure politique de la commune, grâce aux allocutions du syndic et du président du Conseil communal. La présidente du Conseil des jeunes prendra elle aussi la parole pour expliciter le fonctionnement de sa commission.

Une fois la partie officielle terminée, place à la fête. Les participants pourront alors découvrir les prestations offertes par de jeunes artistes yverdonnois et visiter les différents stands, tenus par les Artpenteurs, le Castrum, le Contrôle des habitants, La Dérivée, l’association La Fête de la musique, la bibliothèque interculturelle Globlivres, le Baleinev, le club Objectif Vidéo, l’association Y-Fablab et les Health’s Angels. La programmation musicale de cette soirée sera dévoilée sur les pages Facebook du Service jeunesse et du Conseil des jeunes.