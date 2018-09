«Ce que l’on va voir au Montreux Masters ressemblera au Mondial dans un mois»

Équipe de Suisse

Apprendre et trouver du plaisir

Ce mardi, première journée du tournoi, promet déjà monts et merveilles. Les Suissesses ouvriront les feux face à la Chine (16 h 30), avant deux matches de gala, Brésil - Russie (18 h 45) et Italie - Turquie (21 h 15).

C’est peu dire que les Suissesses du sélectionneur Timo Lippuner auront fort à faire pour ne pas repartir de la Riviera avec de trop grandes valises sous les yeux… et les bras.



«La différence va être d’autant plus marquée cette année que nous sommes à trois semaines du championnat du monde. Nos adversaires seront encore à un plus haut niveau», prévoit le coach suisse.



Cette 33e édition est marquée par la première apparition d’un pays africain, le Cameroun, seule équipe à la portée des Suissesses. Mais pour Lippuner et ses joueuses l’essentiel est ailleurs: «Nous venons de vivre une période d’autant plus intensive que la plupart des joueuses devaient préparer des examens dans le cadre de leurs études. Ce tournoi est une récompense, un dessert. Nous allons donc davantage nous attacher à la manière de jouer, à l’exécution des gestes plutôt qu’aux statistiques et aux résultats. Sans oublier de prendre un maximum de plaisir.» S.CO.