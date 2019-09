Danilo Wyss: «Sur le circuit final, on est quand même à la limite»

Danilo Wyss tentera de faire faire parler toute son expérience, dimanche, lors des Mondiaux en Angleterre. Auteur d’une saison pleine (71 jours de course) dans sa nouvelle équipe Dimension Data, il ne sera pas de trop au sein d’une équipe de Suisse qui ne compte pas de vrais favoris pour la course en ligne, mais voudra jouer les trouble-fêtes au milieu des stars belges ou néerlandaises.

Danilo Wyss, ce sont vos cinquièmes Mondiaux, mais les premiers depuis 2014. Êtes-vous surpris d’être ici?

Non. Parce que ce parcours me convient bien et, en voyant le nombre de Suisses qui pourraient être au départ, les noms en lice, je me suis dit que je pourrais y participer. C’est un grand plaisir d’être là.

Dans quel rôle?

On va bientôt discuter de la stratégie. On est déjà allés voir la grande boucle entre Leeds et Harrogate, et on ira reconnaître le circuit final. Ensuite, tout dépendra de la forme de chacun pour appliquer la meilleure tactique possible.

Deux cent huitante kilomètres à parcourir, ça devient rare…

J’ai participé à toutes les grandes classiques dans ma carrière, et c’est ma douzième année chez les pros. Cette expérience aide sur ce genre de courses. Dans ma préparation, je suis allé à Plouay (250 km), au Tour de Grande-Bretagne; sur ces routes-là pendant huit jours, je pense que c’était idéal pour être bien dimanche.

L’équipe de Suisse présente un joli panachage.

Oui, il y a Albasini, Schär et moi qui commençons à faire partie des anciens, Hirschi qui est le jeune talent qui arrive… C’est un mix intéressant.

Dimanche sera une journée spéciale, avec la pluie et un circuit final difficile…

On verra, pour la météo. Ça change vite en Angleterre. (Sourire.) Et sur 280 km, si on peut rester au sec, ce ne serait pas si mal. Je pense que la course sera très compliquée s’il fait mauvais. C’est l’élément clé. Mais comme il ne fera pas très chaud, ce sera peut-être des bonnes conditions pour Stefan Küng, qui aime bien ça. Au niveau de la sécurité, sur le circuit final on est quand même à la limite.

Après onze ans chez BMC, vous avez rejoint Dimension Data. Comment ça se passe?

Cette année a été compliquée pour notre équipe, on a eu très peu de résultats au printemps. De bons coureurs ont pourtant été engagés, avec Valgren et Kreuziger; Meintjes et Cavendish, qui étaient déjà là, ont connu une saison blanche… Mais pour moi ça s’est bien passé. Il m’a fallu un peu de temps pour prendre mes marques, et mon calendrier a été bouleversé puisque j’ai dû faire le Giro, ce qui n’était pas prévu. Mais, là, j’ai bien pris mon rythme en deuxième partie d’exercice.