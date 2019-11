Port de reine, regard clair et pommettes cuivrées d’amoureuse des cimes, la Lausannoise Myriam Tétaz n’effleurera plus les touches de son piano, ni ne ramènera à ses amis ces délicats bouquets de gentianes religieusement cueillies sur les hauteurs valaisannes.

Ancienne plume de 24 heures où elle œuvra durant près de quinze ans, dès les années 1980, comme critique de musique classique avec son époux Numa F.Tétaz, la journaliste est décédée le 20 novembre à l’âge de 85 ans, des suites d’un AVC qui l’avait foudroyée un an et demi auparavant.

«Elle vient de gravir son dernier sommet. Un 800 mètres!», raconte sa fille Irène Tétaz, artiste-peintre installée en Belgique. «Elle avait une énergie phénoménale. À 84 ans, elle continuait à faire de la montagne, elle grimpait chaque semaine à la Tour de Gourze et écrivait encore pour Gauchebdo. Elle a même publié son premier livre en 2018, un recueil d’entretiens avec des compositeurs.»

Irène Tétaz décrit une femme déterminée, combative, mais très sensible. «C’était une fausse dure. Les baffes de la vie la blessaient profondément.» À commencer par ces brimades essuyées dès l’enfance par la petite Myriam Gramegna, fille d’un coiffeur italien, naturalisée suisse à l’âge de 10 ans. «Elle n’était pas un roc. Elle s’est battue toute sa vie contre cette faille d’immigrée italienne.»

«Magnifique Myriam! s’exclame dans un soupir de tristesse la popiste Christiane Jaquet-Berger, son amie et camarade de parti, en apprenant sa disparition. C’était une femme pleine de talents. Cordiale, ouverte, un peu secrète, elle avait l’esprit clair et savait toujours où elle allait, guidée dans son action par des valeurs très solides de justice sociale et d’équité.»

«Une femme avec de fortes convictions», renchérit l’ancien syndic de Lausanne, le Vert Daniel Brélaz, à propos de celle qui s’était lancée en politique à l’âge où d’autres se mettent au tricot et s’était retrouvée catapultée à la présidence du Conseil communal à 73 ans, un an après son élection sur la liste d’À gauche toute! «Elle était bien assise, mais faisait preuve d’une grande tolérance à l’égard de ceux qui n’étaient pas sur la même ligne.»

«J’ai partagé avec elle des moments très simples sur son petit balcon sous-gare, raconte sa grande amie Pascale Honegger, fille du célèbre compositeur. Nous profitions de la vue sublime sur le Léman et de tout ce que la nature nous offrait.»