Emma et Liam, prénoms favoris des bébés romands

Emma pour les filles et Liam pour les garçons ont été les prénoms les plus souvent donnés en Suisse romande aux nouveau-nés l'an dernier. Emma occupe donc à nouveau le premier rang, tout comme en 2017, 2014, 2012 et 2011.

Les prénoms occupant le haut du classement en 2018 diffèrent d'une région linguistique à l'autre, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique. En Suisse alémanique, la première place revient à Noah pour les garçons et à Mia pour les filles.

En Suisse italienne, Leonardo et Sofia sont sur la première marche du podium, alors que la préférence est donnée à Alessio et Chiara dans la région linguistique romanche. (ats/nxp)