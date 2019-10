«Il y aurait la place pour un grand musée d’histoire»

Les historiens vaudois Dominique Dirlewanger, maître de gymnase et chercheur associé au CHUV, et Olivier Meuwly, spécialiste du Parti radical, organisent avec l’Université de Lausanne un cours public tout entier consacré à la vulgarisation de l’histoire. Face à YouTube et Facebook, ils veulent faire avancer la discipline dans son rapport au grand public.

D’où vient l’envie de créerce cours et quelles sont ses ambitions?

Dominique Dirlewanger: Disons qu’on sent un grand besoin d’histoire de la part du public. Il y a une offre foisonnante, souvent faite par des historiens non universitaires. Et c’est ça qu’on veut interroger avec eux: des dessinateurs de BD, des concepteurs de jeux vidéo et autres. Il y a une telle offre – qui nous rappelle un peu les années 80, quand des livres d’histoire partaient à des centaines de milliers d’exemplaires – qu’il faut maintenant faire un inventaire de cette qualité et de cette diversification.

Olivier Meuwly: Le public en demande beaucoup, il y a un besoin de déconstruire les discours politiques. Mais il y a une sorte de suractivité, en effet. Le marché, dans le bon sens du terme, va finir par faire le tri. Les historiens doivent comprendre cette demande de la part de la société. Car tout ce qui est fait n’est pas forcément bien non plus.

Des nouveaux formats à côté des grands livres d’histoire, ce n’est pas nouveau. Le roman historique, par exemple…

D. D.: C’est vrai. Et ça pose des questions parfois, comme dans «Les bienveillantes» de Jonathan Littell, où on s’est demandé si l’imaginaire ne conduisait pas à banaliser le crime nazi. Même question sur les jeux vidéo présentant une histoire contrefactuelle. Le risque reste de brouiller les frontières entre le réel et le fictif.

O. M.: Il peut y avoir un dialogue de l’histoire réelle avec l’imaginaire. Quand Didier Le Fur reconstitue la vie de Diane de Poitiers, il le fait comme un scientifique. Quand Philippe Favre reconstitue la vie de saint Maurice, c’est comme créateur. Dans les deux cas, on peut comprendre des constructions ultérieures de personnages dont on ne sait en réalité rien.

Cela veut dire qu’on reste tributaire des grandes figures pour faire de l’histoire aujourd’hui?

O. M.: On peut faire de l’histoire sans Winkelried ou Guillaume Tell. La difficulté, c’est d’expliquer que même s’ils n’ont pas existé, il s’est tout de même passé quelque chose autour d’eux.

D. D.: Les personnages et les mythes restent une porte d’entrée pour ensuite développer autre chose. En livre, des biographies fictives peuvent réunir Machiavel et De Vinci, comme l’a fait Patrick Boucheron, avec le plus grand sérieux. Dans des promenades en ville, montrer aux gens des personnages historiques dans l’espace contemporain est une façon de faire revivre le passé.

Et les «nouveaux canaux» dont vous parlez, ils permettent de faire quoi?

D. D.: YouTube est maintenant incontournable dans l’enseignement de l’histoire. Le succès du magazine «Passé simple», qui trouve son public, les émissions de radio, les bandes dessinées… On a tout à gagner à s’ouvrir à ces façons de consommer l’histoire. Un élève qui a joué à «Assassin’s Creed» peut ensuite être amené à développer une compréhension de la Révolution. «Game of Thrones» est un très bon exemple du médiévalisme et de comment les médiévistes s’en sont emparés.

O. M.: Tous ces supports sont pertinents pour amener à l’histoire. Même si certains manquent parfois de méthodologie, comme le docufiction. Le fait est que la demande ne baisse pas.

La demande reste focalisée sur les thèmes connus.

D. D.: En effet, la demande d’histoire nationale est bien là. Les gens cherchent des certitudes dans leur divertissement historique. La question, c’est comment trouver les éléments intéressants pour faire évoluer cet intérêt vers une culture historique sérieuse et des questions plus originales ou plus récentes.

O. M.: On arrive à un moment où on peut réconcilier différents types d’intérêt pour l’histoire. Encore faut-il savoir comment réconcilier les historiens, qui ont des a priori, comment déblayer les grands mythes pour développer des échanges.

Quelle est l’erreur des historiens?

O. M.: Ils ne doivent plus se cacher derrière la scientificité de leur titre. C’est dangereux. Nous plaidons depuis des années pour plus de réflexion et plus de confrontation des idées sur la place publique. C’est de là que viendront les sujets d’étude de demain. Les historiens devraient plus assumer cette position. On doit accepter que l’histoire est un débat.

D. D.: Il faut réfléchir sur nos façons de nous adresser aux publics. On voit toute une histoire populaire et vivante sur les lieux d’histoire justement, dans les reconstitutions médiévales ou avec des anciens combattants. Ce sont des gens qui investissent l’histoire sans être des scientifiques et qui détiennent tout un savoir. Ces transmissions du passé sont au cœur des envies d’histoire de la société.

Alors ce sont les institutions qui ne suivent pas?

O. M.: La dynamique des sociétés d’histoire, en Valais par exemple, est impressionnante. Des centres de recherche font beaucoup. Le domaine académique est par contre à la peine. Le système parcellise à l’extrême la recherche.

D. D.: C’est vrai. Dans une carrière aujourd’hui la vulgarisation n’est pas du tout valorisée, et un succès éditorial est même vu comme suspect. Mais il faut être optimiste. L’intérêt pour les grands récits, qui sont très porteurs, est par exemple en train de revenir. Par contre c’est vrai qu’il y aurait la place dans la politique vaudoise pour un grand musée d’histoire. La direction que prend Rumine, avec ses animations et son «Palais des savoirs», est intéressante, mais il n’est pas dit que cela suffise.

Vous ne pensez pas que ce qui manque, ce sont des nouveaux thèmes d’histoire?

D. D.: C’est un enjeu central. Il manque des ouvrages de vulgarisation qu’on peut apporter à la plage sur certaines périodes. L’éloignement qu’on commence à avoir avec la génération de la MOB laisse la place à un nouveau rapport Bergier, moins émotionnel. Pareil pour la décolonisation, les crises économiques, la place de la Chine qui revient sur l’empire Ming… On parle maintenant de classer le terrorisme en crime contre l’humanité. Ça en dit long sur notre rapport à l’histoire du siècle dernier.

O. M.: On peut monter une histoire sur les mutations et les mouvements générationnels. Sur la construction puis la remise en question de l’État providence. Puis sur ce qui se passe vingt ans après la chute du Mur. Maintenant, oser lancer les historiens sur le présent interpelle très vite, c’est risqué, alors qu’il faudrait l’interroger.

«Histoire pour toutes et tous… La vulgarisation et la transmission du passé» Cours public le lundi 7 octobre au Palais de Rumine. Introduction à 19 h 15. Questions du public à 20 h 45. Détails sur news.unil.ch