Jeans, bourbon et motos US dorénavant taxés

Droits de douane Trump a annoncé l'imposition de droits de douanes sur les importations chinoises vendredi. Pékin a répliqué dans la foulée. Plus...

Sommet du G7 Le président américain a proposé à ses partenaires une zone de libre-échange du G7, sans tarifs, subventions ni barrières. Plus...

Tarifs douaniers Les États-Unis ont imposé jeudi des taxes sur l’acier et l’aluminium de l’Union européenne, du Mexique et du Canada. Plus...