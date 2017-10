La police met la main sur un voleur récidiviste

Le jeudi 19 octobre, la police cantonale valaisanne a pu interpeller un ressortissant italien en flagrant délit d'une tentative de vol par effraction.

Entre les 18 et 19 octobre, un homme de 53 ans a commis plusieurs vols et tentatives de vols par effraction, ainsi que deux vols de véhicules à Lalden et à St. Nicolas. Alors qu'il venait de briser une vitre pour tenter de pénétrer dans une villa à Lalden, les propriétaires et un voisin ont été réveillés. Ils ont immédiatement avisé la centrale d'engagement de la police cantonale. L'auteur qui avait pris la fuite, a pu être interpellé peu après par les agents intervenants, grâce au signalement fournis par les appelants.

Il a été dénoncé auprès du Ministère public pour vols, vols par introduction clandestine, tentatives de vols par effraction, dommages à la propriété, violation de domicile et vols d'usage de véhicules. (comm/nxp)