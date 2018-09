Le joker du Conseil d’État aime conduire et convaincre

«S’acheter une Ferrari à 68 ans n’est pas convenable.» Michel Renaud le concède mais s’en moque. «J’ai fait une bonne affaire, argue-t-il. Je ne pourrais pas me l’acheter maintenant! Nous avons beaucoup bossé dessus, avec mon fils.» Outre ce magnifique bolide, celui qui a siégé vingt ans à l’Exécutif d’Ollon possède une Jaguar et deux voitures de course: une splendide Alexis MK15 (de 1968) et une très belle Formule Ford Rondeau (de 1984). «Ça va faire bondir les socialistes. Mais, eux, ça ne les dérange pas d’avoir des appartements plus chers que mes bagnoles!» L’affirmation sur son parti pose d’emblée le personnage: un anticonformisme revendiqué et un franc-parler réjouissant.

«J’ai deux principes: ne jamais faire perdre la face à son adversaire et ne jamais le considérer comme un imbécile.»

Pourquoi l’avant de son Alexis est-il éraflé? «Un tête-à-queue, récemment, où j’ai terminé dans des bottes de paille.» En comparaison avec pareil sport dangereux, assis seul à ras du sol, Michel Renaud n’a pas eu peur de monter dans une autre galère: depuis juin, il joue, sur requête du Conseil d’État, le pompier de l’incendie qui consume la Municipalité de Vevey.

À 74 ans, Michel Renaud reçoit en short en jeans et T-shirt imprimé façon université américaine. La tenue semble prouver ses dires: «Je n’aurai jamais une mentalité de vieux. Sauf exceptions, la majorité des gens de mon âge sont raisonnables, ne boivent pas plus d’un verre, mangent peu, ne regardent pas les filles et ne sont pas mariés à une femme plus jeune. Or il faut avoir la volonté de continuer!» A-t-il brûlé la vie par les deux bouts? «C’est assez mon caractère. Disons que je n’ai pas été le parfait économe. Et je n’ai jamais imaginé devenir vieux.» Ses grands-pères, ses frères et son père sont morts jeunes. Ce décès du père l’incitera à jouir de la vie avant qu’il ne soit trop tard: «Il est mort à 49 ans lors d’une opération. Il travaillait dur et n’avait jamais de loisirs, mais disait qu’il se rattraperait à la retraite…»

Orphelin à 13 ans, seul avec sa mère car les aînés avaient déjà quitté le nid, «ça n’a pas été facile. Même avant la mort de mon père, on mangeait parfois comme ci comme ça à la fin de certains mois.» Si elle l’a sensibilisé aux questions sociales, cette enfance lui a apporté aussi la passion des voitures: «J’avais 9 ans lors de la première course de côte Ollon-Villars. On voyait comme des héros ces types qui montaient dans ces voitures au risque de se tuer. Cela m’est resté.»

Au point d’empoigner le volant entre 1965 et 1970, avec trois voitures différentes, dont l’une construite avec des copains. Après une longue parenthèse, Michel Renaud est remis en selle en 1995 par Georges Gachnang, pilote et grand-père de Sébastien Buemi. En 2001, il gagne le Trophée Kent (championnat français d’autos historiques): «Une victoire à la Mike Hawthorn, champion du monde de F1 en 1958! Comme lui, je n’ai remporté qu’une course mais j’ai gagné à l’addition des points, toujours 2e ou 3e.» Désormais, les courses sont «de petits amusements: on n’est pas chronométrés… mais on roule vite quand même!»

Un harangueur et rassembleur

Coureur automobile et mécano par voie de conséquence, artisan de son propre vin, politicien, laborantin en radiochimie à l’EPFL, avant de diriger vingt ans le Centre des sports de Villars, Michel Renaud admet «de nombreuses compétences», mais souligne: «Je fais deux choses vraiment bien: conduire des voitures et, surtout, parler.» «C’est une voix qui porte», confirme le ministre Pierre-Yves Maillard. «Faire de la politique, c’est convaincre, donc argumenter, prouver, martèle Michel Renaud. Ce n’est pas en engueulant les gens ou en démolissant son contradicteur qu’on y arrive. J’ai deux principes: ne jamais faire perdre la face à son adversaire et ne jamais le considérer comme un imbécile.»

Avec cette approche, il a été porté en 2003 par 157 députés sur 170 à la présidence du Grand Conseil, où il a siégé vingt-sept ans. «Apprécié, il a l’art du compromis et était de ceux capables de gagner des voix à droite», constate son collègue d’alors, l’avocat Nicolas Mattenberger. «On n’est pas vingt ans municipal dans sa région si on ne sait pas parler avec la droite», sourit Pierre-Yves Maillard. «Avant d’être conseiller d’État, Philippe Leuba avait loué à la tribune que j’avais été un président d’une qualité rare, qui avait mené les débats avec maestria. J’en avais les larmes aux yeux!» dit Michel Renaud.

Grand connaisseur de l’institution, il savait prendre de la hauteur dans les débats, usant de sa voix puissante. «Quand il intervenait, la salle faisait silence», se rappelle Nicolas Mattenberger. Son talent pour haranguer la foule, il l’a forgé sur le terrain, dans les années 80, fer de lance de la lutte contre l’enfouissement des déchets nucléaires à Ollon. «Le camp des malhonnêtes est mal tombé: je savais quand ils mentaient car j’avais la connaissance du sujet. Moi, je leur ai fait croire qu’on était toujours aussi forts, alors qu’en dix ans de combat, la population s’essoufflait.» La grosse artillerie n’y a rien fait: «Les autorités nous ont envoyé plus de 100 flics et 35 chiens. Nous avons affrété un hélicoptère pour les filmer et montrer de quel côté était la violence. Ce jour-là, on a gagné.»

Michel Renaud prépare un livre sur cette épopée. Sa victoire est sous les yeux: le bois de la Glaive, où devaient être enfouis les déchets, se dresse face à sa maison. Il y vit depuis toujours. «Je suis un péquenaud attaché à ma terre.» Là, ce «jouisseur et homme de vin» cultive seul sa vigne depuis trente ans. «J’ai appris de vignerons, qui trouvent que c’est une prouesse que je vinifie 30 litres qui soient buvables! La taille de la vigne est un des plus grands plaisirs de la vie.» (24 heures)