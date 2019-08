Les jeunes passent quatre heures en ligne chaque jour

Les jeunes Suisses passent en moyenne quatre heures par jour en ligne pendant leur temps libre, selon une enquête fédérale. Une connexion quasi permanente qu'ils voient généralement d'un bon œil.

Presque tous les jeunes interrogés apprécient de pouvoir être constamment en contact avec d'autres (89%) et de se connecter à internet quand ils s'ennuient (87%), précisent les auteurs de l'enquête menée pour la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ) publiée lundi. Ils sont presque autant à penser que les autres attendent d'eux une réaction rapide en ligne (85%) et que la multitude des informations disponibles enrichit leur vie (81%).

Connexion régulée

Seule une minorité voit cette connexion permanente comme partiellement négative. Un tiers d'entre eux se sent mis sous pression par les applications qui récompensent une utilisation régulière et ne font pas de différence entre les contacts virtuels et les rencontres dans le monde physique. Et même un quart des jeunes ressent de la nervosité quand ils ne sont pas connectés.

S'ils passent plus de temps en ligne que les adultes, les jeunes réfléchissent aussi plus sur leur utilisation d'internet que leurs aînés. Et ils adoptent plus souvent des stratégies visant à réguler leur connexion. Trois quarts d'entre eux, par exemple, ne consultent pas leur téléphone quand ils souhaitent se concentrer sur autre chose.

Le sondage a été réalisé en ligne en janvier 2019. Il a porté sur 1001 jeunes de 16 à 25 ans, ainsi que 390 adultes âgés de 40 à 55 ans. (ats/nxp)