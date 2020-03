Payer pour de l'info: qu'en pensez-vous?

Vevey Les collaborateurs du bureau romand du site ont été licenciés. Plus...

Presse La révolution technologique frappe un nouveau média. Le quotidien orange a affiché une nouvelle perte de 6,3 millions de francs en 2017 et doit renoncer à sa version imprimée. Plus...

Médias Pour aider les médias, le Conseil d’État prévoit un large éventail de mesures: augmenter ses dépenses publicitaires, sensibiliser la jeunesse à l’information, soutenir l’ATS. Plus...

Médias Ces six derniers mois, l’audience print du «grand journal vaudois» a augmenté de 5%. Sur le Net et dans les kiosques aussi. Plus...