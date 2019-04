Une fillette agressée à la sortie des classes

C’est un vent d’effroi qui vient secouer les parents d’élèves yverdonnois. Alors qu’une fillette se déplaçait sur la voie publique le 1er avril dernier, un homme «qui ressemblait à un marginal», d’après un témoin, a tenté de l’embrasser. Selon nos informations, la scène s’est déroulée à proximité du Collège de Fontenay, un établissement qui accueille des classes du premier cycle.

«Elle semblait traumatisée»

«Cela s’est passé à environ 50 mètres du bâtiment, en milieu d’après-midi, explique une source qui a assisté à la scène. J’ai vu une dame qui était paniquée et qui essayait d’agripper un individu. Elle hurlait: «Qu’est-ce que tu as fait à ma fille?» Le témoin s’est alors approché de la mère de famille pour lui proposer son aide: «Elle m’a dit que ce type avait embrassé sa fille. Je me suis retourné vers la gamine, qui tenait son sac d’école, et lui ai demandé si c’était vrai. Elle semblait traumatisée et était en larmes. Elle m’a regardé puis elle a hoché la tête.» Notre source poursuit: «L’homme disait qu’il n’avait rien fait et voulait s’en aller. La mère de famille était hors d’elle et l’a mis par terre. Je l’ai maintenu au sol jusqu’à ce qu’une autre personne vienne prendre le relais.»

«L’auteur présumé, maîtrisé sur place par la mère de l’enfant et des passants, a été interpellé par la police»

Quel âge a la victime? Est-elle scolarisée dans le Collège de Fontenay? L’agresseur présumé est-il connu des services de police? En l’absence de la procureure chargée de l’enquête, le Ministère public du Nord vaudois ne rentre pas dans les détails: «Le 1er avril dernier, la police a été appelée au chemin de Fontenay à Yverdon-les-Bains pour intervenir à l’encontre d’un homme qui aurait suivi et embrassé une fillette âgée de 6 ans. L’auteur présumé, maîtrisé sur place par la mère de l’enfant et des passants, a été interpellé par la police, entendu par la police de sûreté, puis par la procureure de service. Une plainte a été déposée. L’instruction est toujours en cours.»

Au Département de la formation, Julien Schekter, porte-parole, explique être au courant de l’affaire: «Pour des raisons de protection de la sphère privée, nous ne pouvons pas vous dire si cette fille est scolarisée au Collège de Fontenay.» Il ajoute: «À notre connaissance, la plupart des enseignants et élèves ignorent tout de cet incident. Cet événement n’a pas eu lieu ni sur le temps ni sur le périmètre scolaire. Des contacts avec la police nous permettront d’évaluer les suites à donner ou non.» (24 heures)