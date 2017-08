Une première pour Payerne

«On veut profiter de ce match en le jouant vraiment, pas seulement en le regardant.» Nouvel entraîneur du Stade-Payerne, Michaël Licciardi se réjouit évidemment de la venue du FC Thoune, ce samedi (16 h 30), à l’occasion du premier tour de la Coupe de Suisse. «Une fête pour le club et peut-être une occasion unique, pour beaucoup de joueurs, d’affronter un adversaire de Super League.»

Au stade municipal, même si la prévision est difficile, un bon millier de spectateurs sont attendus. Les sociétés locales ont été invitées et le président espère faire de ce rendez-vous qui sort de l’ordinaire une occasion unique de se réunir. «J’aimerais qu’on arrive à créer une sorte de famille autour du club, c’est important, souligne Frédéric Danzi. Chaque dirigeant a son histoire et fait au mieux. J’essaie aussi d’amener ma patte. La première équipe est très jeune et nous voulons travailler sur le long terme en proposant du bon football.»

Dans l’immédiat, il s’agit de savoir quel genre de résistance le Stade-Payerne sera en mesure d’offrir à Thoune. Avec quatre ligues d’écart et surtout un championnat qui n’a pas encore débuté – c’est pour ce week-end, mais le match Payerne – Genolier-Begnins a été reporté à mardi –, la tâche paraît ardue. Spectateurs mercredi au Stade de Suisse, où Thoune a créé la surprise en battant YB 4-0, Michaël Licciardi et ses joueurs ont pu s’en rendre compte.

«On pensait trouver une équipe un peu fébrile. Mais les Thounois ont présenté quelque chose de sympa. On en a tiré quelques enseignements, même si nous n’avons pas trop l’habitude de travailler sur l’adversaire», admet l’entraîneur de l’équipe vaudoise. Le Stade-Payerne a quatre semaines et quelques matches de préparation dans les jambes. Cet été, l’effectif a été largement renouvelé après une saison 2016-2017 compliquée, avec notamment un premier tour joué entièrement à l’extérieur (réfection de la pelouse).

Du répondant

«Malgré les vacances, j’ai pu solliciter les joueurs quatre fois par semaine, note Licciardi. Il y a du répondant et l’amalgame s’est fait assez vite. Pour ce qui est de l’état d’esprit, il semble qu’on ne s’est pas trompé.» Et à quoi ressemble cette équipe au niveau foot? «Elle est assez joueuse et fait pas mal de pressing. J’apprécie aussi un jeu assez vertical.» Pas beaucoup d’expérience, mais une fraîcheur et une envie bien réelles. Pour quel résultat? «On verra… Nous nous sommes surtout préparés pour le championnat, assure Licciardi. En Coupe, on espère proposer une bonne image. Mais en jouant tout de même le coup à fond.»

C’est la première fois dans son histoire (85 ans d’existence) que le Stade-Payerne a l’occasion de se frotter à une équipe de Super League en compétition officielle. Enfant de la région, Frédéric Danzi – président depuis 2014 – se souvient d’une rencontre face à Lucerne (alors en Challenge League) en 2005, avec une défaite 5-1. L’ancien attaquant avait d’ailleurs disputé ce match. Sur sa pelouse désormais impeccable, Payerne s’est montré redoutable à domicile en 2017, avec deux défaites seulement en 14 matches. Thoune devrait se méfier. (24 heures)