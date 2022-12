Fin d’année en Suisse romande – Nez rouge manque de bras au volant pour les Fêtes L’opération qui raccompagne à domicile les automobilistes aux capacités affaiblies par l’alcool cherche activement des bénévoles. Y compris pour Noël. Etonam Ahianyo

Nez rouge contribue à la sécurité routière depuis plus de 30 ans en Suisse. KEYSTONE/Ti-Press/Gabriele Putzu

«Nous cherchons encore des bénévoles pour le 24 décembre. Repas de Noël de fête offert!!!» Sur sa page Facebook, la section genevoise de Nez rouge mène ce qui s’apparente à une opération de séduction. Dans l’urgence.

Elle cherche des bonnes volontés pour mener à bien la mission de sécurité routière que Nez rouge assure depuis plus de 30 ans en Suisse. À savoir, ramener les automobilistes en état d’ébriété en toute sécurité à la maison durant les fêtes de fin d’année.

«Après le Covid, l’engouement des bénévoles a pris un coup de froid mais il reprend tout doucement.» Yves Brand, président de Nez rouge Genève

«Pour le samedi 24 décembre, plus de la moitié des bénévoles manquent à l’appel, déclare Yves Brand, président de Nez rouge Genève. Nous avons besoin de 45 bonnes volontés mais nous n’en avons que 21 pour le moment.»

En raison de la pandémie, Nez rouge a dû supprimer ses services en 2020. Nez rouge

Cette pénurie touche l’ensemble des sections de Nez rouge en Suisse. Les deux années de pandémie, marquées par la suppression du service en 2020 et sa réduction par endroits l’année dernière, ont pesé lourd dans la balance. «Après le Covid, l’engouement des bénévoles a pris un coup de froid, mais il reprend tout doucement», observe Yves Brand.

«Des gens sympas»

Le Genevois souhaite vivement une montée en puissance dans les inscriptions des bénévoles, en particulier lors du réveillon de la Saint-Sylvestre où sa section table sur un besoin plus important: 35 chauffeurs pour le 30 décembre et 120 pour le 31 décembre. L’inscription se fait via l’onglet «Bénévoles» sur la page d’accueil de Nez rouge Genève.

Dans le canton de Vaud, les diverses sections régionales sont aussi en quête de volontaires disponibles.

Aux personnes qui rechigneraient à s’annoncer de peur des incivilités, Yves Brand explique, rassurant: «Les personnes qui sollicitent Nez rouge les soirs de fêtes sont des gens sympas. Elles accueillent nos chauffeurs qui répondent à leurs appels à l’aide comme des messies.»

