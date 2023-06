Magasins à Lausanne – Ni cafés ni restaurants, ils réclament des terrasses Une trentaine de commerces alimentaires et take-away demandent aux autorités de pouvoir installer chaises et tables devant leurs vitrines. La Ville refuse. Laurent Antonoff

Sur la terrasse interdite du Balzac, son gérant, Norbert Ciunski (à dr.) et Gonzalo Amaya (À côté de la Plaque), à l’origine de la pétition des petits commerces pour obtenir le droit de mettre tables et chaises devant leur vitrine. Marie-Lou Dumauthioz

Ils sont une petite trentaine de magasins alimentaires, de take-away et autres épiceries à monter au front en ce début d’été à Lausanne. Il y a le Monopole, la Boulangerie du Valentin, Mauro Traiteur ou encore le Bread Store. Leur revendication: que la Ville les autorise à mettre quelques tables et chaises en terrasse. «Les terrasses explosent à Lausanne et, dans le même temps, les autorités nous les refusent. Nous en avons pourtant besoin. C’est une question de visibilité et de survie, parfois», plaide Gonzalo Amaya, un des fondateurs de l’association 101 Terrasses.