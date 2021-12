Portrait de Yougo Girl – Ni homme, ni femme, l’artiste albano-suisse chérit la diversité

Figure romande de l’underground et du queer, Yougo Girl résiste aux définitions, s’épanouissant dans un genre neutre et en musique.

Yougo Girl nous reçoit dans sa maison de Salavaux, à deux pas du lac de Morat. La petite villa – partagée avec sa meilleure amie Méli – occupe une place de choix dans le parcours de l’artiste non-binaire puisque c’est celle de son enfance. C’est ici que ses parents ont vécu avant de repartir en Albanie à leur retraite.

Figure de la scène alternative queer (ndlr: l’ensemble des minorités sexuelles et de genres), Yougo Girl a embrasé, trois jours plus tôt à Zurich, la scène des Porny Days, festival «sexpositif», célébrant toutes les formes de sexualités consenties. Cet automne, la bête de scène de 31 ans apparaissait aussi dans l’épisode de «La Gaule d’Antoine (De Caunes)» consacré à la Suisse. Seules les pointes de ses cheveux trahissent la flamboyance du personnage vêtu, pour le moment, d’une chemise noire et d’un pantalon damier.