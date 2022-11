La Journée mondiale du véganisme a été célébrée ce mardi. Et à cette occasion, l’étude MACH sur la consommation a livré des chiffres annuels éloquents. En Suisse, le nombre de personnes qui mangent végétalien – c’est-à-dire aucun produit d’origine animale ni issu de l’exploitation animale – croît à vitesse grand V.

On entend déjà les geignards se plaindre des extrêmes, de la cancel culture, du tout-au-tofu. Les deux témoignages que nous avons recueillis ne leur donneront pas d’arguments. Ces vingtenaires n’ont rien des ultras. Leur consommation, ils en ont décidé seuls, pour des raisons qui leur appartiennent. Éthiques, environnementales ou sanitaires.

Ni l’un ni l’autre n’irait bloquer un abattoir. D’une voix douce, Andreia appelle de ses vœux une prise de conscience générale, qui nous ferait diminuer notre consommation de produits générant de la souffrance ou asséchant nos ressources. Elle ne lit pas les étiquettes de vin pour guetter l’éventuelle présence de colle de poisson ou d’albumine d’œuf… Julien n’est pas non plus prosélyte. Il a même un canapé en cuir «parce qu’il était joli et en action».

Ce qui interpelle dans le profil de ces deux Vaudois – qui se situent dans la tranche la plus fournie de véganes en Suisse, une population entre 14 et 35 ans, avec un diplôme supérieur –, c’est qu’ils aiment manger et cuisiner. Et c’est peut-être ce qu’il faut retenir. Cet automne, on a vu le premier 3-étoiles Michelin du monde et le premier 1-étoile suisse 100% végane être primés (l’Eleven Madison à New York et le KLE à Zurich).

Ces étoiles rappellent que l’alimentation des pays qui ne meurent pas de faim devrait avant tout être basée sur les saveurs et le plaisir. Il faut arrêter de mettre dos à dos les viandards et les véganes, les chasseurs et les cueilleurs. Malgré leur augmentation, les véganes ne sont toujours que 0,7% de la population. Il y a de la place pour tous, dans le respect des choses bien faites.

