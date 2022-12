États-Unis – Nick Carter, la star des Backstreet Boys, accusé de viol Une femme, aujourd’hui âgée de 39 ans, accuse le chanteur des Backstreet Boys, Nick Carter, de viol après un concert en 2001, lorsqu’elle était âgée de 17 ans.

Nick Carter, lors d’un concert à Las Vegas, le 10 novembre 2019. AFP

Nick Carter, l’un des membres du groupe américain Backstreet Boys, a été accusé de viol jeudi par une ancienne fan autiste, qui a dénoncé des faits remontants à 2001, lorsqu’elle était âgée de 17 ans.

Accompagnée de son avocat, Shannon Ruth a expliqué lors d’une conférence de presse en Californie avoir déposé plainte pour un viol commis par le chanteur en marge d’un concert du boys band à Tacoma, dans l’État de Washington.

«Bien que je sois autiste et que je vive avec une paralysie cérébrale, je crois que rien ne m’a plus fait souffrir dans ma vie que ce que m’a fait Nick Carter», a dénoncé en sanglots cette femme, aujourd’hui âgée de 39 ans.

«Petite garce arriérée»

Après une demande d’autographe, la star l’a invitée dans un bus de la tournée, où il lui a donné une boisson au «goût étrange» vantée comme un «jus VIP», a assuré l’avocat de la plaignante, Mark Boskovich. «Après qu’elle a bu le jus, Carter l’a amenée dans les toilettes du bus, lui a dit de s’agenouiller, et a sorti ses parties génitales en lui ordonnant de réaliser des actes sexuels», a-t-il détaillé.

Selon l’avocat, l’adolescente, vierge à l’époque, a pleuré tout au long de son calvaire et le chanteur a poursuivi son agression. Il l’a ensuite «poussée sur le lit» au fond du bus «et l’a violée, malgré ses protestations», a-t-il ajouté. La star, aujourd’hui âgée de 42 ans, l’a ensuite traitée de «petite garce arriérée» que «personne ne croirait» si elle dénonçait les faits, selon l’avocat.

Shannon Ruth a déposé sa plainte au civil à Las Vegas, dans le Nevada, où elle et le chanteur habitent. Elle réclame une réparation financière dont le montant n’a pas été divulgué. Selon son avocat, la plainte inclut les déclarations de trois autres femmes, qui accusent également le chanteur d’agressions sexuelles. Elles souhaitent rester anonymes et n’ont pour l’instant pas porté plainte à titre individuel.

«Complètement fausse»

Nick Carter, dont le groupe a produit les morceaux «I Want It That Way» and «Everybody (Backstreet’s Back)», a déjà été accusé en 2017 de viol par la chanteuse américaine Melissa Schuman. Dans cette affaire, Nick Carter a toujours nié les faits et le parquet de Los Angeles ne l’a pas poursuivi car les faits dénoncés étaient prescrits.

Contactés par l’AFP, ses représentants n’avaient pas réagi jeudi après-midi aux nouvelles accusations portées contre lui. Le chanteur ne faisait aucune mention de la plainte sur les réseaux sociaux, où de récents posts rendent hommage à son frère, décédé le mois dernier. «Cette accusation est complètement fausse», a assuré un membre de son entourage au site people TMZ. «Nick se concentre sur sa famille et sur le deuil de son frère.»

AFP

