Sa première finale de Grand Chelem – Nick Kyrgios face au premier jour du reste de sa vie À 27 ans, l’Australien défie Novak Djokovic en finale de Wimbledon et dit vouloir assumer ce rendez-vous inattendu avec la gloire. Mais est-ce le bon moment pour devenir raisonnable? Mathieu Aeschmann - Londres

Nick Kyrgios à l’entraînement sur les courts d’Aorangi Park. Pourra-t-il garder le même naturel lors du match le plus important de sa vie? GETTY IMAGES

Et s’il n’y avait jamais vraiment cru? Et si toutes les provocations de Nick Kyrgios, ses postures gangsta, les bluffs et les punchlines n’avaient servi qu’à enterrer sa peur de réussir? Alors que l’Australien se prépare à empoigner la chance de sa vie, la caravane du tennis mondial s’est transformée en congrès international de psychanalyse.