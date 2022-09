US OPEN – Nick Kyrgios, l’homme qui a réussi à dompter sa folie L’Australien, irrésistible dimanche soir face au No 1 mondial déchu Daniil Medvedev, semble en mesure de remporter le tournoi. Qui l’eût cru en début d’année? Simon Meier New York

Nick Kyrgios est en mission sur les courts de l’US Open. «Il me reste trois matches, potentiellement. Et ensuite, je n’aurai plus jamais à jouer au tennis», lâche-t-il dans un sourire. AFP

Et pan! Après avoir armé son 20e ace, Nick Kyrgios n’a pas levé un petit doigt pour célébrer sa victoire, dimanche soir dans un stade Arthur-Ashe conquis. De l’autre côté du filet, le pantin désarticulé en quatre sets (7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2) n’était pourtant autre que Daniil Medvedev, tenant du titre et futur ex-No1 mondial (lire ci-dessous). En d’autres temps, le fantasque Australien aurait déchiré son t-shirt et hurlé sa rage à la face du monde. Là, rien ou presque. Un regard furtif vers le ciel, un sourire éclair en direction de son clan et une moue empreinte de soulagement et d’humilité. Après l’accolade avec le Russe, un petit tour sur lui-même, bras écartés et mains ouvertes, l’air de dire: «Et voilà, je l’ai fait.»