Tensions à Chavannes-près-Renens – Nicod privé de discours à la fête d’Orllati L’inauguration du quartier des Cèdres et l’annonce de la mise à l’enquête prochaine de la plus haute tour de Suisse romande révèlent des tensions encore vives. Chloé Din

Bernard Nicod en discussion avec Avni Orllati, lors de l’inauguration du nouveau quartier des Cèdres, à Chavannes. CHRISTIAN BRUN

C’était jour de cérémonie, jeudi à Chavannes-près-Renens, mais pas pour tout le monde. Sur invitation du Groupe Orllati et de la Commune, on inaugurait enfin le quartier des Cèdres qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années. L’inauguration était partielle, car seule une partie des bâtiments est déjà construite et habitée. La pièce maîtresse du projet – la plus haute tour de Suisse romande – et le reste du quartier sont longtemps restés gelés. En cause: les relations orageuses entre Avni Orllati, patron du groupe éponyme, et Bernard Nicod, partis à l’origine pour construire les Cèdres ensemble.

«Pas mentionné»

L’an dernier, les deux hommes ont annoncé qu’ils soldaient leurs différends en signant un accord. Seul propriétaire, le Groupe Orllati aurait en main la construction. Bernard Nicod se chargerait de la mise en valeur, de la vente et de la gérance. Tout est pardonné? Il semble que non.

«Mon discours n’a pas été souhaité par les organisateurs.» Bernard Nicod, administrateur du Groupe Bernard Nicod

«Apparemment, mon nom n’a pas été mentionné durant la cérémonie, mais je suis peut-être dur d’oreille», ironise Bernard Nicod. Grand absent du programme et des préparatifs de l’inauguration, il a dû se contenter d’un carton d’invitation. Il est malgré tout venu, et on l’a même aperçu discutant avec son ancien rival. En revanche, les quelques lignes qu’il avait préparées pour s’adresser aux convives finiront à la corbeille. «Mon discours n’a pas été souhaité par les organisateurs», souffle le magnat de l’immobilier vaudois.

Sur ce feuillet, qu’il nous a cédé en s’éclipsant de la fête, il s’avère qu’il agrémente ses remerciements d’une piqûre de rappel sur les termes de l’accord passé avec le Groupe Orllati. En marge de l’événement, il confie: «J’ai l’exclusivité. On ne pourra donc rien louer ou vendre sans ma participation.» Faut-il en conclure que les relations avec Avni Orllati sont à nouveau mauvaises? «Nous attendons qu’elles se concrétisent», répond Bernard Nicod.

Exclusivité relative

De fait, la partie du quartier qui a été inaugurée jeudi n’est pas concernée par l’accord en question et il n’a pas été impliqué dans sa commercialisation. Mais ce devrait être le cas pour tous les autres bâtiments à venir. Un premier immeuble est déjà en construction, suivi bientôt par d’autres, y compris par la tour végétalisée de 117 mètres, dont la mise à l’enquête est désormais annoncée pour le printemps 2022 et le premier coup de pioche pour 2023.

«Nous pourrons tous les deux assurer la commercialisation de ce quartier. Bernard Nicod et également Orllati en tant que propriétaire.» Avni Orllati, administrateur délégué du Groupe Orllati

Bernard Nicod sera-t-il seul maître à bord pour la vente? Interrogé sur ce sujet, Avni Orllati semble nuancer: «Nous pourrons tous les deux assurer la commercialisation de ce quartier. Bernard Nicod et également Orllati en tant que propriétaire.» Les deux hommes devront donc continuer de s’entendre. Est-ce toujours le cas, du point de vue d’Avni Orllati? «Il y a eu un moment difficile, mais c’est rentré dans l’ordre», déclare-t-il.

Selon les plans du quartier des Cèdres, ce ne sont pas moins de 16 immeubles qui doivent encore sortir de terre, y compris la tour. Mais les perspectives de commercialisation interrogent, alors que Chavannes-près-Renens affiche l’un des plus forts taux de logements vacants dans le canton, avec 6,28% (voir l’encadré).

«Le contexte est un peu difficile, mais on se battra. Il faudra de gros efforts de commercialisation, mais on y arrivera», commente Bernard Nicod. «Nous sommes toujours confiants, assure quant à lui Avni Orllati. Nous avons toujours adapté nos projets en fonction de la situation et le besoin est là. C’est un quartier qui est proche de la ligne de métro, et le fait de construire en hauteur libérera des espaces publics pour garantir une bonne qualité de vie.»

Trop de constructions à Chavannes? Afficher plus Alors que les projets de quartiers se bousculent à Chavannes-près-Renens, le taux de logements vacants atteint des sommets. À fin juin, il s’est placé à 6,28%, après avoir touché 7,83% l’an dernier. En 2018, c’était pourtant encore la pénurie, avec un taux de 0,65%. Le sursaut chavannois est surtout sans comparaison avec le reste du canton et les autres communes du district, où les valeurs oscillent entre 0,68% au pire et 1,72% au mieux. Selon le Groupe Orllati, les logements du quartier des Cèdres ne plombent pas la statistique: ils sont pratiquement tous occupés. Mais comment analyser un pareil phénomène et ses impacts? «Sur une commune relativement petite, il suffit de construire quelques centaines de logement pour que le taux de vacance augmente fortement», pose Donato Scognamiglio, directeur bureau de conseil immobilier CIFI. Il pense toutefois que les logements neufs et de qualité trouveront preneurs et auront moins à souffrir de la situation que les objets plus anciens, dont certains ont déjà dû faire baisser leur loyer sur la commune.

