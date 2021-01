En ces temps où tout et son contraire - surtout son contraire - alimentent les rhétoriques les plus diverses, l’humoriste et néanmoins cinéaste Nicolas Bedos est parvenu à se distinguer par des élans douteux. Donald Trump n’a pas le monopole des illogismes chaotiques malgré son envergure incommensurable en la matière…

En septembre dernier, le trublion français publiait un message sur les réseaux sociaux qui générait immédiatement son lot de réactions scandalisées. «Bon, allez, soyons francs: Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements.» Cet épanchement enthousiaste misant sur les joies de la vie contre la tristesse des mesures sanitaires a déjà été maintes fois commenté. En soi, il ne dit pas grand-chose si ce n’est un ras-le-bol assez largement partagé et l’envie de se défaire de contraintes qui brident les échanges sociaux.

«Une envie personnelle très peu soucieuse des conditions objectives d’une collectivité soumise à une infection dangereuse saturant les hôpitaux.»

Cet agacement, nous sommes beaucoup à l’éprouver, sans pour autant vouloir faire fi du principe de précaution que réclame la pandémie, du moins quand on a dans son entourage des personnes potentiellement à risque. On notera juste l’individualisme forcené, si ce n’est l’égoïsme, d’une position qui, sous couvert de rétablir un besoin collectif – la vie ensemble – trahit surtout une envie personnelle – moi, Nicolas Bedos – très peu soucieuse des conditions objectives d’une collectivité soumise à une infection dangereuse saturant les hôpitaux.

Sommairement dit, la position de Nicolas Bedos exprimait non seulement une totale irresponsabilité sociale mais ne s’encombrait pas non plus de rationalité dans son «cri du cœur», intervenant après une année pour lui difficile, très endeuillée - notamment le décès de son père.

Soit. Que celui qui n’a jamais dérapé lui jette la première gomme! Plus intéressantes s’avéraient les conséquences de la polémique puisque la célébrité française, piquée au vif par des réactions outrées, mais le plus souvent argumentées, ne démordait pas de sa position libertaire au vitalisme peu préoccupé par des considérations épidémiologiques. «Je ne suis pas le ministre de la Santé», se défaussait en substance un Nicolas Bedos revendiquant sans faiblir son droit à dire n’importe quoi sous prétexte de sa condition d’artiste.

Attitude dissonante

Depuis sa position morale inexpugnable, un «créateur» pourrait ainsi clamer les absurdités les plus néfastes sans admettre la contradiction, là où un quidam ou un homme politique se ferait essorer par l’opinion publique? Face à l’opposition, l’amuseur public ne fut pas long à déplorer une époque maudite où la liberté d’expression est brimée par les extrémistes en tous genres, des féministes enragées aux gardiens sourcilleux de la déontologie hygiéniste. N’avait-il pourtant pas eu tout loisir de s’exprimer - tout comme ses contradicteurs? La liberté d’expression ne le gênerait-elle que lorsqu’elle s’exerce à son endroit?

Ces incohérences dans le discours n’ont pas empêché Nicolas Bedos de camper sur sa position, persistant dans son confusionnisme dans une interview accordée au «Figaro» en décembre dernier. Outre cet entêtement buté, même si tempéré ici ou là par quelques atténuations discrètes, on notera que la mort du père, un Guy Bedos en figure de l’humoriste de gauche, ouvre aussi au fils l’opportunité de défendre sa cause réactionnaire dans un quotidien au conservatisme historique. Soigner les ego blessés n’est pas forcément une spécialité de droite, mais cette drôle de bascule ajoute encore une couche à la confusion générale.