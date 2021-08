OSS 117 est de retour – Nicolas Bedos: «Jean Dujardin se mettait lui-même en scène» Quinze ans après ses premiers exploits, Hubert Bonisseur de La Bath reprend du service. Nicolas Bedos, réalisateur, supervise la manœuvre. Interview. Cécile Lecoultre

Le comédien Jean Dujardin, 49 ans, et le réalisateur Nicolas Bedos, 42 ans, sont de vieux amis. C’est le premier qui a fait appel à l’autre quand Michel Hazanavicius a décliné l’offre d’un troisième épisode d’OSS 117. MONOPOLE PATHE/DR

Longtemps cloué au sol, OSS 117 repart enfin en mission. Jean Dujardin endosse toujours sa beauferie pathologique mais Nicolas Bedos remplace le cinéaste Michel Hazanavicius sur «Alerte rouge en Afrique noire». Les temps aussi ont changé. À l’écran, François Mitterrand et Valéry Giscard d’Estaing se préparent aux élections. Dans la salle, le public a vécu #MeToo, Black Lives Matter et autres mouvements populaires contre les discriminations sociétales. Un peu rouillé, OSS 117 semble demeurer fidèle à lui-même. Pourtant, l’andouille a changé.

Jean Dujardin en OSS 117 mûrissant dans «Alerte rouge en Afrique noire» change de régime présidentiel et de metteur en scène, mais demeure fidèle à la crétinerie d’Hubert Bonisseur de La Bath, créé par Jean Bruce en 1949. PATHÉ/DR

Et pour cause. Si l’incorrigible met la main aux fesses des bonnes manières, c’est avec le doigté Bedos. Au régime des blagues salaces, le réalisateur opte d’ailleurs pour la pédale douce. Venir derrière Michel Hazavanicius, est-ce que ça ressemble à l’amant qui enfile le peignoir du mari? «Cet aveu va surprendre mais je le jure sur la tête de ma mère: je ne me suis jamais levé le matin avec l’idée de m’approprier le film. J’ai accepté cette commande comme un stage de mise en scène dans le registre des divertissements américains qui me faisaient rêver enfant.»