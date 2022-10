Football – Nicolas Gétaz: «Ce point doit permettre à Yverdon de bien se relancer» Le défenseur nord-vaudois veut croire que le nul (2-2) obtenu, vendredi, contre Aarau provoquera le déclic positif attendu. André Boschetti

Titulaire pour la première fois en championnat cette saison, Nicolas Gétaz (à g., ici face au Saint-Gallois Görtler la saison dernière) a réussi une rentrée convaincante vendredi face à Aarau. KEYSTONE

Après trois défaites consécutives, un point est parfois bon à prendre. Surtout lorsque l’adversaire est l’une des meilleures équipes de la catégorie. A Yverdon, ce FC Aarau largement remanié durant l’entre-saison a montré qu’il faisait bel et bien à nouveau partie des principaux candidats à la promotion après l’immense déception vécue en mai dernier. Pour lui tenir tête, il fallait donc qu’Yverdon Sport hausse le médiocre niveau qui avait été le sien avant la trêve internationale. De ce point de vue, l’équipe de Marco Schällibaum a largement rempli son contrat car personne n’aurait crié au scandale si les Nord-Vaudois avaient quitté le stade Municipal en vainqueurs, vendredi soir.

Mais comme la victoire aurait aussi pu sourire aux Argoviens, le partage des points était finalement une juste récompense. «Je suis à la fois un peu frustré et satisfait de ce résultat, hésite Nicolas Gétaz. On aurait certainement pu prendre l’avantage en 1re mi-temps mais lorsque l’on se retrouve ensuite par deux fois mené et que l’on réussit à recoller au score, on ne peut pas être déçu. C’est donc un bon point, surtout après la série négative que nous avions connue avant la trêve.»

«Ce second but que nous encaissons tout juste après avoir égalisé nous a fait très mal moralement.» Nicola Gétaz, défenseur d’Yverdon Sport

Le tournant de cet haletant duel s’est probablement situé à un quart d’heure du terme, selon le défenseur vaudois. «Ce second but que nous encaissons tout juste après avoir égalisé nous a fait très mal moralement. Je pense que si nous avions tenu quelques minutes de plus, la victoire nous aurait souri. Mais ce qui me réjouit le plus, c’est le caractère que nous avons montré pour revenir par deux fois contre un adversaire de qualité.»

Période compliquée

Condamné au banc depuis le début de la saison - cinq minutes seulement à son actif jusque-là en huit matches de championnat -, Nicolas Gétaz a profité de l’absence de Malula pour enfin jouer. «Ces deux premiers mois n’ont pas été simples pour moi, soupire l’ex-Lausannois. Je m’attendais à jouer bien davantage mais, malgré la déception, j’ai continué à bien travailler la semaine pour être prêt lorsque l’occasion se présenterait. Et aujourd’hui (ndlr: vendredi), je crois que les choses se sont plutôt bien passées pour moi, même si je suis un peu déçu que nous ayons concédé ces deux buts.»

Un point sur lequel YS va devoir s’améliorer s’il entend se mêler à la course au podium. «Nous encaissons trop de buts cette saison, c’est un fait (ndlr: presque deux par match en moyenne). A l’entraînement nous travaillons pourtant beaucoup pour essayer de régler ce problème…»

Avant un déplacement délicat à Wil, samedi prochain, qui pourrait relancer totalement la saison yverdonnoise en cas de victoire, Marco Schällibaum sait ce qu’il aura à travailler ces prochains jours. Car si son équipe trouve enfin cette indispensable stabilité défensive et que Koro Koné chasse les petits doutes qui perturbent sa sérénité face au but adverse, YS aura les atouts nécessaires pour lutter avec les meilleurs.



