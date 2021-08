Série télé – Nicole Kidman se retrouve sur un divan La star australienne se soigne en série, loin des plateaux de cinéma. Cécile Lecoultre

Peut-être le dernier lifting de Nicole Kidman n’est-il pas aussi réussi que les précédents, mais la vista demeure. HULU / DR

Si Nicole Kidman, à 54 ans, n’a plus rien à prouver, l’Australienne reste dépendante de rôles conformes à sa plastique certes confondante mais mûrissante.

Depuis quelques années, la superstar lifte sa carrière en développant ses propres projets à la manière des «women’s movies» de l’âge d’or hollywoodien façon Douglas Sirk ou George Cukor. Sauf que désormais ça se passe à la télé.

«Big Little Lies», très jolie réussite qui a incité Nicole Kidman à la récidive. DR

Inspirée par la réalisatrice Jane Campion dans l’excellente série «Top of the Lake», la comédienne se produit donc en série. Non seulement la belle y attire ses amies de «galère gérontologique», Meryl Streep, Laura Dern ou Reese Witherspoon, mais elle y développe un féminisme rassembleur.

Voir le récent «The Undoing» et surtout «Big Little Lies» qui, en deux saisons, témoigne avec un humour tragicomique de l’âpre quotidien des riches mères de famille établies à Monterey, station chic de la Californie. Golden Globe et autres trophées à l’appui, un troisième volume est en cours.

Cadre idyllique, héros riches et malheureux et Nicole Kidman en gourou: «Nine Perfect Strangers» garde la même structure que «Big Little Lies». HULU /DR

Nicole Kidman a bossé avec la même romancière, l’Australienne Liane Moriarty (Éd. Albin Michel), sur «Nine Perfect Strangers». Le schéma demeure, une chorale de personnages nantis en quête d’auteur dans un cadre idyllique. Ainsi échouent au Tranquillum House, un centre de méditation en pleine nature californienne, «de riches clients désireux de se séparer de leur argent pendant dix jours pour retrouver leur paix mentale.»

Joueur vedette au genou flingué à vie, famille endeuillée par la mort d’un ado, auteure de best-seller obèse en perte de vitesse, bimbo millionnaire malheureuse en mariage, etc. inspirent des pathologies qu’une gourou tyrannique saupoudre de cynisme ou cravache à la tendresse selon les besoins.

Une fois encore, Nicole Kidman se charge de la thérapie – une figure qu’elle semble affectionner et privilégie dans ses productions. Certains ont pu juger que son dernier lifting était moins réussi que les précédents et que l’accent russe de son personnage n’arrangeait rien. Ils se trompent. La star se soigne.

