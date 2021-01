Le Canton au secours de la culture – Nicole Minder: «L’urgence continue» Le point sur l’aide cantonale au secteur artistique avec la responsable des affaires culturelles de l’État de Vaud. Boris Senff

Nicole Minder, responsable des affaires culturelles de l’État de Vaud, s’attend encore à une année 2021 difficile où il faudra maintenir le secteur culturel par plusieurs dispositifs d’aide. FLORIAN CELLA

Après la courte réouverture de l’automne dernier, le tunnel culturel de la deuxième vague Covid se prolonge et l’hiver s’annonce long pour un milieu artistique gelé qui s’épuise dans l’attente. La seule planche de salut du secteur est à chercher du côté des aides étatiques. Depuis plusieurs mois, Nicole Minder se démène à l’échelon cantonal pour «maintenir vivant un tissu de compétences» malmené par la pandémie.

Dans ce contexte morose, si ce n’est anxiogène, la responsable des affaires culturelles de l’État de Vaud vient de recevoir, le 10 janvier dernier, plus de 500 dossiers de candidatures pour des bourses de recherche, subventionnement extraordinaire qui doit permettre aux artistes de rester actifs, de poursuivre leur démarche et d’approfondir leur réflexion alors que presque tout se retrouve à l’arrêt.

Avalanche de dossiers

«Habituellement, nous traitons environ 1000 dossiers par année, détaille la cheffe de service. L’an dernier, il y en a déjà eu 650 de plus liés au processus d’indemnisation, tous traités à Noël – et cela va continuer, puisque le Conseil fédéral a prolongé son ordonnance. Mais je suis particulièrement soulagée de la mise sur pied rapide de ces bourses qui ne sont pas de l’aide sociale mais ne demandent pas de production. Elles restent nécessaires même si le Conseil fédéral a élargi son ordonnance du 18 décembre aux acteurs culturels et non seulement aux entreprises culturelles.»

«Nous avons conscience que certains sont à la peine, dans un milieu déjà précarisé.» Nicole Minder

Au total, ces bourses vont permettre la distribution de trois millions de francs, par lot de 10’000 à 20’000 francs, à des centaines d’artistes toutes disciplines confondues. «La conseillère d’État Cesla Amarelle a choisi ce modèle car il est l’un des plus souples, tout comme le Valais, Neuchâtel ou Zurich qui ont aussi développé des aides du même genre. En Suisse romande, elles sont d’autant plus utiles que les lieux culturels ont fermé plus tôt qu’en Suisse alémanique, cela permet de faire le lien entre la première période d’indemnisation et la seconde.»

Si le processus d’indemnisation a été satisfaisant lors de la première vague, Nicole Minder a conscience que le secteur est désormais fragilisé. «Si la priorité a été donnée aux entreprises culturelles, c’était pour que les employés soient payés plus rapidement. Mais, avec une indemnisation à hauteur de 80% – les 29 millions ont suffi à indemniser tout le monde à ce taux, à quelques rares exceptions près – nous avons conscience que certains sont à la peine, dans un milieu déjà précarisé. D’un point de vue statistique, il y a eu moins de faillites l’année dernière que la précédente, mais maintenant les réserves ont fondu et il devient parfois difficile de couvrir les charges sociales.» La nouvelle tranche d’indemnisation, couvrant la période de novembre 2020 à fin 2021, devrait permettre de distribuer 26 millions.

La culture en transformation

Autre aide exceptionnelle, les projets de transformation, pris en charge pour moitié par le Canton, pour moitié par la Confédération, donneront eux aussi un petit souffle supplémentaire, en plus de permettre d’ouvrir la réflexion sur des pratiques nouvelles et d’accompagner une réouverture probablement progressive des lieux de culture. «Il y a des idées à trouver sur d’autres formes, mais aussi sur d’autres lieux, ne serait-ce que de manière provisoire, pour assurer la pérennité des entreprises culturelles.»

Les prises de contact n’ont jamais été aussi nombreuses. Nicole Minder et son service les multiplient, tant avec des homologues d’autres cantons ou des villes – qui gardent un grand nombre de prérogatives en la matière – des faîtières d’artistes, des responsables de lieux culturels ou de festivals. «En règle générale, plus la structure est grande et professionnelle dans son administration, mieux elle est préparée à affronter la tempête. Ce sont souvent les plus petits qui souffrent le plus. Le plus difficile concerne les manifestations qui auront lieu ce printemps car la prévisibilité est faible à cette échéance. Celles de l’été ont le temps de préparer des scénarios diversifiés.»

Mais l’heure n’est pas encore aux rêves de réouverture, il va falloir tenir. Nicole Minder le dit à sa manière: «On a pu penser que 2020 était une année d’urgence et que 2021 serait celle de la relance… On s’accorde maintenant pour admettre que l’urgence continue.»