Podcast «Volume d’écoute» – Nicole Sekarski déchiffre la musique des cœurs En écoutant l’organe cardiaque de ses patients, la professeure et cardiologue au CHUV sait comment ils se portent. Catherine Cochard

Le podcast Volume d’écoute est disponible sur toutes les plateformes dédiées telles que Spotify, Deezer ou Apple Podcasts Illustration: Manuel Perrin

Existe-t-il un muscle de l’écoute qui se forge à force de prêter l’oreille à ses semblables et à son entourage? «Volume d’écoute» est un podcast de «24 heures» et la «Tribune de Genève» qui propose de répondre en creux à cette question. Disponible sur les plateformes dédiées, il consiste en une série de rencontres avec des personnes qui ont choisi un métier dans lequel l’ouïe est sollicitée. Des professionnels de l’écoute au sens large nous parlent de leur quotidien et expliquent comment leur métier façonne leur manière d’entendre la société. Dans ce cinquième épisode, nous allons à la rencontre de la professeure Nicole Serkarski, cardiologue au CHUV, à Lausanne. Son oreille affinée lui permet de poser un diagnostic très précis quant à l’état de santé de ses patients en écoutant leur cœur.