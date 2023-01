Ski alpin – Niels Hintermann splendide deuxième à Kitzbühel Le Zurichois de 27 ans n’a été battu que par l’Autrichien Vincent Kriechmayr, qui l’a précédé de 31 centièmes de seconde. Beat Feuz hors du top-10 avec un retard de 1’’42. Renaud Tschoumy

Niels Hintermann a effectué une splendide descente sur la Streif. AFP

L’Autrichien Vincent Kriechmayr a imposé sa loi sur ses terres. Le descendeur de Linz, 31 ans, a en effet remporté la première descente de Kitzbühel. Il a devancé de 31 centièmes de seconde le Zurichois Niels Hintermann (27 ans) et de 35 centièmes le surprenant Américain Jared Goldberg (31 ans).

Attendu au contour pour son avant-dernière course de Coupe du monde, Beat Feuz (35 ans), triple vainqueur sur la Streif, n’a pas pu se mêler à la lutte pour le podium. Un peu trop timoré tout au long du parcours, il occupait la 16e place (+1’’42) après le passage des trente premiers concurrents. On trouvait plus loin Gilles Roulin (21e à 1’’71) et Stefan Rogentin (23e à 1’’88).

Quant à Marco Odermatt, qui comptait aussi parmi les favoris, il s’est fait une immense frayeur dans le Steilhang, mais il a réussi à se rétablir de manière quasi inespérée. Dans ces circonstance, le retard concédé (+3’’20) représente un moindre mal. Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a lui aussi frôlé le pire à l’entrée du schuss d’arrivée. Mais lui aussi a réussi à se reprendre de manière spectaculaire.

