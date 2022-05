Réservation en ligne uniquement sur https://shop.e-guma.ch/niesen/fr/events avec le code promotion «24H».

Vous recevrez ensuite votre bon* par e-mail. Le bon ne fait pas office de billet pour le funiculaire du Niesen. Il doit être échangé à la caisse contre un billet valable. Veuillez vous munir du bon imprimé et le présenter sur place avec votre carte Club et votre éventuel abonnement ½ tarif ou abonnement général. Cette annonce ne fait pas office de bon. L’offre est limitée et non cumulable. (un seul bon par abonné*)

Plus d’informations sur: www.niesen.ch