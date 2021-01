Peinture contemporaine – Nigel Cooke fait danser les océans à la galerie Pace L’artiste anglais dévoile le fruit d’un travail réalisé au bord de la mer durant le confinement. Il y est question du bleu de l’eau et d’Homère. Irène Languin

Nigel Cooke, «Oceans», 2020, huile et acrylique sur toile. Photo: Robert Glowacki. © Nigel Cooke, courtesy Pace Gallery Nigel Cooke, «Calypso», 2020, huile et acrylique sur toile. Photo: Robert Glowacki. © Nigel Cooke, courtesy Pace Gallery Nigel Cooke, «Sans titre (Athena)», 2020, acrylique sur papier monté sur carton. Photo: Robert Glowacki. © Nigel Cooke, courtesy Pace Gallery 1 / 8

La peinture de Nigel Cooke relève autant de la méditation que de la chorégraphie. Sur les cinq toiles monumentales présentées à la galerie Pace, des entrelacs de lignes outremer dessinent, à première vue, une sorte de ballet abstrait. Mais une longue contemplation des tableaux permet à l’imagination d’y déceler des parties de corps, des visages ou un regard. Montrée avec trois œuvres sur papier de petit format, la série a donné son nom à l’exposition: «Oceans» est à voir jusqu’au 14 janvier dans l’espace du quai des Bergues.

Né à Manchester en 1973, l’artiste a conçu cet ensemble durant le confinement du printemps. Son atelier se trouvant sur la côte dans le Kent, Nigel Cooke se rend quotidiennement dans les eaux de l’Atlantique pour y nager. Parallèlement, il se plonge dans la lecture de l’Odyssée d’Homère, épopée maritime dans laquelle l’océan tient une place prépondérante. À la fois sensorielle et intellectuelle, cette double expérience de l’onde constitue le point de départ à un voyage pictural et métaphorique sur les flots.

Masque énigmatique

Composées d’ondulations vives et répétitives d’un bleu profond, parfois rehaussé de blanc ou de rose, les toiles expriment les mouvements d’un pinceau qui danse instinctivement sur le lin brut. Certaines portent les noms des héros du récit homérique, tels Télémaque, Ulysse ou Athéna. Parfois, le spectateur peut avoir l’impression que se matérialisent au creux des lignes la rondeur musclée d’un bras ou le masque énigmatique d’une pythie, avant que ces formes ne s’évaporent à nouveau comme se fondent les nuages dans le souffle des vents. Toutefois, libre à chacun d’y voir ce qu’il veut, l’artiste anglais ne livrant aucune clé d’interprétation: pour lui, la peinture est «un mur de questions».

Ces récents travaux marquent un changement significatif dans l’expression artistique de Nigel Cooke, lequel s’éloigne des motifs narratifs pour intégrer une dimension dynamique et abstraite à ses œuvres, avec une épaisseur de matière. «Avant, il peignait de façon assez figurative, explique Valentina Volchkova, directrice chez Pace. Là, il se lance dans quelque chose de sensoriel, spontané, ultravivant.» On sent en effet une dimension performative dans le geste du peintre britannique, qui élabore souvent plusieurs tableaux simultanément.

Tout habitée de tensions, sa nouvelle calligraphie s’inscrit dans l’héritage de l’expressionnisme abstrait, l’énergie torturée de Francis Bacon et un certain questionnement du trait propre à Alberto Giacometti. Les œuvres de Nigel Cooke sont également à voir dans les collections prestigieuses de la Tate, du MoMA (Musée d’art moderne de New York) et du Guggenheim Museum, entre autres.