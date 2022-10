Afrique – Nigeria: 76 morts dans le naufrage d’un bateau surchargé Soixante-seize personnes sont mortes dans le naufrage de leur bateau surchargé vendredi dans l’État d’Anambra, dans le sud-est du Nigeria, a annoncé dimanche le président nigérian.

Le président Muhammadu Buhari à la tribune de l’ONU en 2021. Getty Images via AFP

Quelque 85 personnes se trouvaient à bord du bateau qui circulait sur le fleuve Niger. L’Anambra est l’un des 29 États du Nigeria, qui en compte 36, dévastés par de fortes inondations depuis le début de la saison des pluies.

«Le bateau qui transportait (semble-t-il) 85 personnes aurait chaviré à la suite d’inondations dans la zone d’Ogbaru de l’État, et les services d’urgence ont confirmé un bilan de 76 morts», a indiqué le bureau du président Muhammadu Buhari. «Je prie pour le repos de l’âme des défunts et pour la sécurité de tous, ainsi que pour le bien-être des membres des familles des victimes de ce tragique accident», a ajouté le président.

Les accidents impliquant des bateaux sont fréquents au Nigeria. Ils sont souvent liés à une surcharge des navires, à une vitesse excessive, à un mauvais entretien et au non-respect des règles de circulation.

Depuis le début de la saison des pluies, de nombreuses régions du Nigeria ont été ravagées par des inondations. Plus de 300 personnes ont été tuées et au moins 100’000 autres se sont retrouvées sans abri lors des pires inondations que le pays ait connues depuis 2012, selon les services d’urgence.

Des milliers de terres agricoles et de cultures ont également été inondées, faisant craindre une pénurie alimentaire et la famine dans un pays déjà confronté aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine.

