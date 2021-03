Le clavier en solitaire – Nik Bärtsch en rendez-vous avec lui-même Le pianiste zurichois revient avec «Entendre», album bilan et premier enregistrement solo depuis vingt ans. Interview. Boris Senff

Le lancer du disque selon Nik Bärtsch, pianiste suisse qui sort un solo en forme de bilan d’étape. CHRISTIAN SENTI

Nik Bärtsch semble toujours cultiver son apparence de combattant zen, mais cela ne se voit pas trop au téléphone. Le pianiste et pratiquant assidu d’aïkido sort «Entendre», album en solo qui effectue un pas de côté, à l’écart de ses deux formations habituelles, Ronin et Mobile. Que de chemin parcouru en vingt ans et ses premières réalisations discographiques. Sans jamais dévier d’une discipline rigoureuse (il donne depuis des années au minimum un concert par semaine à Zurich, dans son club l’Exil, tous les lundis), mais sans se départir d’un beau sens du partage, le Zurichois a construit une œuvre où le jazz, le funk, le sérialisme et la musique de chambre se croisent sur une insistante ligne minimaliste. Un style développé avec autant de persévérance que de minutie qui attirait l’attention, il y a quinze ans déjà, de Manfred Eicher, légendaire producteur du label ECM, mais qui parvenait aussi jusqu’au public, sans que sa grande exigence ne le rebute. Une sorte d’exploit dans l’état actuel de la musique.