Euro en Angleterre – Nils Nielsen: «Et c’est parti dans tous les sens» Le sélectionneur national était un peu déçu, mais aussi fier de la prestation de son équipe contre les Pays-bas (1-4), à l’Euro 2022. Et il est déjà tourné vers les qualifications de la prochaine Coupe du monde. Robin Carrel Sheffield

L’entraîneur des Suissesses et Sandy Maendly, pour sa «der». keystone-sda.ch

Les Helvètes n'étaient pas très attendues, lors de leurs deux derniers matches de poule de ce championnat d'Europe anglais et c'est pourtant là qu'elles se sont révélées. Elles ont été en position de se qualifier jusqu'à la 83e minute de leur dernier match de poule. C'est déjà un petit exploit en soit. Interview d'un coach aux sentiments mêlés, après la rencontre.

Vous avez choisi d'aller presser haut les Néerlandaises. C'était l'idée juste? On a en effet souhaité prendre l'initiative dans le jeu. Parce qu'on savait que si on les laissait faire, elles allaient être trop fortes pour nous. On a donc mis la pression, même si on n'a pas toujours réussi à le faire comme on l'aurait voulu. Elles ont donc eu beaucoup d'occasions, mais nous aussi. Je pense que ça a dû être un match intéressant à regarder. Si j'avais été un spectateur neutre, j'imagine que j'aurais apprécié ce match!

Après la partie contre la Suède, vous aviez dit avoir tout donné, mais que ç'avait été insuffisant. C'est la même chose ce soir? (Il réfléchit) C'est un peu différent. Après que les Pays-Bas ont marqué à la fin, on a tout essayé. Et puis on en a pris un, deux, trois... OK, on ne voulait pas être humiliés quand même. On a réussi à garder la possession du ballon et à s'approcher de leur but, mais elles allaient beaucoup trop vite en contre-attaque et c'est parti dans tous les sens. Le score en lui-même, finalement, je n'en ai pas grand-chose à faire. On devait marquer et on a tout donné jusqu'au bout.

Vous avez égalisé deux fois rapidement lors des deux derniers matches... Oui, nos réactions ont été très importantes. On a eu de l'entraînement avant ce soir, c'est peut-être ce qui nous a aidés (rires). Toutes mes joueuses se donnent toujours à 110% et peu importe qui est sur la feuille du score, à la fin. Je pense que les cinq minutes qui suivent un but, c'est toujours là qu'il y a la meilleure chance de revenir au score. On a directement essayé de jouer plus haut et de courir plus vite, au lieu de s'apitoyer sur notre sort.

La caractère de cette équipe est quand même impressionnant, non? Après ce qu'elles ont dû traverser lors du camp d'entraînement, tous les problèmes... Je ne peux que dire qu'elles se sont regroupées au bon moment. Mais ça n'a pas été suffisant pour composter notre billet pour les quarts de finale... On a tout de même montré de quoi on était capables. Finalement, on a fait cinq bonnes mi-temps lors de cet Euro. Sur six, ce n'est pas si mal. Je crois qu'on peut pas mal apprendre de cette expérience anglaise. Et ça sera utile, notamment pour le mois prochain, quand on va essayer de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

