JO de Tokyo – Nina Christen est championne olympique en tir La Nidwaldienne a remporté la compétition de tir à la carabine à 50 mètres. Swiss Olympic a désormais gagné 11 médailles au Japon. Emmanuel Favre Tokyo

Nina Christen (au centre), l’or dans le viseur. AFP

L’extraordinaire moisson suisse continue à Tokyo.

Après une semaine de compétitions, les athlètes de Swiss olympic se sont emparés de 11 médailles. La répartition: deux en or, trois en argent, quatre en bronze. Et deux dont la couleur du métal ne sera connue qu’après les finales de simple (samedi à 12h) et de double (dimanche à une heure à définir) du tournoi de tennis féminin

Il faut remonter à 1952, et les JO d’Helsinki, pour trouver la trace d’une quête plus nourrie. En Finlande, les Helvètes avaient accédé 14 fois au podium.

En danger en qualifications

Au Japon, la 11e médaille est en or. Elle a été glanée par Nina Christen (27 ans) sur le pas de tir du Asaka Shooting.

Une semaine après avoir collecté le bronze à l’issue de la compétition de tir à la carabine à 10 mètres, la Nidwaldienne a été bluffante dans l’épreuve à 50 mètres à trois positions.

Dans sa discipline de prédilection, la championne d’Europe de 2017 a bouclé la phase de qualification à la 6e place, après avoir longtemps figuré en dehors de la zone des élues, avant d’aligner les tirs parfaits en finale.

Les points des trois médaillées en finale.

A ce stade du concours, elle a affiché du calme, de la sérénité et de la précision qui lui ont même permis de battre le record olympique avec une fiche de 463,9 points.

Sur le podium, elle a été entourée par deux Russes, Yulia Zykova (2e) et Yulia Karimova.

Le nageur tessinois Noè Ponti, médaillé de bronze sur le 100 m papillon AFP Le nageur genevois Jérémy Desplanches, bronzé sur le 200 m 4 nages AFP 1 / 6

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.