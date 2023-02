Hockey sur glace – Nino Niederreiter change de club en NHL A quelques jours de la date limite des transactions, Nashville a libéré l’attaquant grison, qui est désormais un joueur des Winnipeg Jets. Cyrill Pasche

Nino Niederreiter (à gauche) est désormais un membre des Winnipeg Jets. AFP/Brett Carlsen

Le Grison Nino Niederreiter (30 ans) a quitté les Nashville Predators. L’attaquant suisse, qui avait rejoint le Bernois Roman Josi à Nashville en début de saison, a été échangé aux Winnipeg Jets contre un choix de deuxième ronde à la draft NHL en 2024.

Il est ainsi le deuxième Suisse a porter le chandail de l’organisation des plaines du Manitoba après le défenseur zougois Luca Sbisa en 2019-2020. Au Canada Life Centre, où il sera dirigé par Rick Bowness, Niederreiter aura pour coéquipier un ancien junior du HC Bienne, l’ailier gauche danois Nikolaj Ehlers (actuellement blessé).

En 56 matches avec les Predators, «El Nino» a marqué 18 buts et délivré 10 passes décisives. Plus tôt dans sa carrière, il a porté successivement le maillot des New York Islanders, du Minnesota Wild et des Carolina Hurricanes.

Timo Meier sera-t-il le prochain?

Un autre Suisse devrait être échangé dans les prochaines heures ou jours. Il s’agit de l’attaquant appenzellois Timo Meier (26 ans). En fin de contrat chez les San Jose Sharks où il évolue depuis sept saisons, Meier est annoncé avec insistance du côté des New Jersey Devils du Valaisan Nico Hischier.

Mais son nom a aussi été associé récemment aux St. Louis Blues, aux Vegas Golden Knights, aux Carolina Hurricanes ou Toronto Maple Leafs.

L’Appenzellois, qui n’a pas patiné dans la nuit de samedi à dimanche avec San Jose pour ne pas courir le risque d’une blessure, a marqué 31 buts en 57 sorties cette saison.



Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

