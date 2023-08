VTT – Nino Schurter a deux rivaux de taille aux Mondiaux Sacré à 10 reprises, le Grison sera à la lutte avec le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Britannique Tom Pidcock samedi en Écosse.

Nino Schurter remportera-t-il un 11e titre mondail en cross-country olympique? AFP

Le talent brut peut-il faire trembler une montagne ? Tom Pidcock et Mathieu van der Poel partent samedi à l’assaut de la couronne du roi suisse Nino Schurter, aux Mondiaux de cross-country olympique en Écosse.

Au coeur de la forêt de Glentress, à quelques dizaines de kilomètres au sud d’Edimbourg, un affrontement formidable se profile entre trois grands guerriers du vélo pour une place au sommet de la planète VTT, à un an des JO de Paris.

En Écosse, Nino Schurter a déjà remporté le relais mixte avec la Suisse, AFP

Le vétéran Nino Schurter (37 ans), dix fois champion du monde, remet son maillot arc-en-ciel en jeu. Et le Suisse, auteur de sa 37e victoire en Coupe du monde début juillet à Val di Sole (un record), semble peu enclin à baisser les armes.

«Schurter, c’est la légende de notre sport.» Yvan Clolus, entraîneur de l’équipe de France

«Schurter, il est encore là. Il ne bluffe pas. C’est la légende de notre sport. Techniquement et tactiquement, il reste le meilleur», analyse l’entraîneur de l’équipe de France Yvan Clolus.

Van der Poel vise un triplé inédit

Physiquement, il risque toutefois de souffrir sous les coups de boutoir de deux vedettes du peloton. À commencer par Mathieu van der Poel, champion du monde de cyclo-cross en début d’année et sur route dimanche dernier à Glasgow, qui vise un incroyable et inédit triplé à Peebles.

Mathieu van der Poel est devenu champion du monde du cyclisme (course en ligne) dimanche dernier. AFP/

Le Néerlandais, qui arrive sans préparation spécifique, assure n’avoir «aucune attente» en ce qui concerne le titre et dit se concentrer d’abord sur les points à marquer pour la qualification olympique. Mais sa force et son talent sont tels qu’il ne faut rien exclure.

Pidcock est prêt

L’autre star de la route, Tom Pidcock, figure clairement parmi les favoris. Le Britannique, champion olympique à Tokyo et 3e du short-track jeudi, s’est préservé exprès pour ce rendez-vous en zappant la course sur route.

«Il a un talent qui fait que ça roule forcément plus vite quand il est là. Et, avec un temps d’Écossais, il sera capable d’étirer encore plus la course», insiste Yvan Clolus.

Qui plus est, Pidcock sera revanchard. L’année dernière aux Gets, il était parti favori pour un deuxième titre mondial. Mais l’expérience de Schurter et des spécialistes de la discipline l’avaient laissé au pied du podium.

