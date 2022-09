VTT – Nino Schurter gagne une 8e Coupe du monde Une semaine après avoir remporté un 10e titre de champion du monde, le Grison de 36 a cette fois remporté le classement général de la Coupe du monde pour la 8e fois, à Val di Sole (It). Robin Carrel

Nino Schurter a en plus fait le spectacle. AFP

Au fil des années, Nino Schurter s'est vu opposer une adversité de choix. Mais malgré les apparitions plus ou moins furtives d'opposant tels Mathieu van der Poel, Thomas Pidcock, Julien Absalon ou encore Jaroslav Kulhavý, le Suisse a toujours trouvé le moyen de remplir son CV de nombreux titres. Ces dernières semaines - alors qu'il voulait prendre sa retraite après les JO de Tokyo! - ont confirmé cet été de fait: Nino Schurter est LA légende de son sport.

Dimanche, en Italie, le Suisse a remporté pour la 8e fois le classement général de la Coupe du monde, en gérant encore son effort comme un champion. Le vététiste de Tersnaus est longtemps resté dans un groupe qui a passé l'après-midi à tenter de revenir sur le futur vainqueur français Titouan Carod. Une sixième place était suffisante et Schurter a fêté ça avec en terminant 2e et en assurant un sixième podium en 2022 (1 victoire, 3 fois 2e et 2 fois 3e).

Deux hommes heureux à l’arrivée. DR, capture d’écran Red Bull TV.

Friand de records, le Suisse repartira-t-il pour un nouvel exercice en 2023? Rien n'est moins sûr, même si, avant de définitivement «mettre la flèche», il voudra sans doute gagner une course de Coupe du monde de plus que le Français Julien Absalon. Schurter et le retraité vosgien sont actuellement ex aequo avec chacun 33 succès. De quoi donner envie à l'Helvète de prolonger le plaisir, histoire de définitivement s'attribuer le titre de «GOAT», de meilleur vététiste de l'histoire?

Quelques heures après le sacre d'Alessandra Keller, le champion olympique en 2016 a apporté une consécration de plus à Swiss Cycling. C'est, en effet, la 14e fois que la Suisse remporte le classement général de la Coupe du monde de cross-country chez les messieurs. Depuis 1990, outre les 8 couronnes de Schurter, Mathias Flückiger avait été titré en 2021, Christoph Sauser l'avait emporté en 2004 et 2005, tandis que Thomas Frischknecht s'était imposé en 1992, 1993 et 1995.

Dimanche, à Val di Sole, à quelque 150 km à vol d’oiseau de chez lui, Schurter a donc fini 2e derrière le Français Carod, qui a tremblé vers la fin, tellement le Suisse lui a mis la pression jusqu’à la ligne d’arrivée. Le podium a été complété par un autre «Bleu», Jordan Sarrou. Du côté des Suisses, Marcel Guerrini, Albin Vital et Joel Roth ont fini respectivement 8e, 9e et 10e.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.