Saga dans le VTT suisse – Nino Schurter, Mathias Flückiger et la Chambre des secrets Le champion de Suisse, suspendu pour suspicion de dopage, n’est pas présent aux Mondiaux des Gets (FRA) et, dans le milieu, le silence est la règle. Il n’empêche toutefois pas les rumeurs. Robin Carrel Les Gets

Mathias Flückiger (à gauche) et Nino Schurter, dos à dos, après la chute de Lenzerheide qui a tant fait parler. KEYSTONE

Dans la saga Harry Potter, il y a «Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom», qui tient une place de choix. Ce sorcier aux grands pouvoirs tente de remodeler le monde à sa façon et invoquer son nom est prohibé. C’est un peu pareil aux Gets, lors des Championnats du monde de VTT. Sauf qu’en Haute-Savoie, le rôle de «Voldemort» est joué par Mathias Flückiger, l’absent bernois de 33 ans contrôlé positif au Zeranol lors des Championnats de Suisse de Leysin, disputés il y a deux mois et demi.