Japon – Nissan: début du procès de Greg Kelly, ex-assistant de Ghosn Greg Kelly, accusé d’avoir omis de mentionner dans les rapports boursiers annuels de Nissan une rémunération que Carlos Ghosn était censé toucher, va affronter seul la justice japonaise à partir de ce mardi. Son procès doit durer dix mois.

Greg Kelly arrive au tribunal de Tokyo le 15 septembre 2020. AFP

Le procès de Greg Kelly, ancien collaborateur de Carlos Ghosn chez Nissan, s’ouvre mardi à Tokyo, et l’Américain s’apprête à affronter seul la justice japonaise, son ancien patron ayant fui au Liban fin 2019.

Greg Kelly, dont le 64e anniversaire coïncide avec la date d’ouverture de son procès, est arrivé au tribunal vers 10 h 00 locales (03 h 00 suisses), portant un masque et un costume gris anthracite. Accompagné de trois de ses avocats, il n’a pas dit un mot à la presse avant d’entrer dans le bâtiment.

Son procès doit durer environ dix mois et intervient près de deux ans après son arrestation au Japon, qui avait eu lieu le même jour que celle de Carlos Ghosn.

L’ancien grand patron de Renault et Nissan ayant échappé à la justice japonaise, Greg Kelly se retrouve en première ligne dans ce procès, au côté du groupe japonais, poursuivi en tant que personne morale.

Greg Kelly et Nissan sont accusés d’avoir illégalement et sciemment omis de mentionner dans les rapports boursiers annuels du constructeur automobile de 2010 à 2018 une rémunération totale d’environ 9,2 milliards de yens (73 millions d’euros) que Carlos Ghosn était censé toucher plus tard.

Acquittement espéré

Greg Kelly clame son innocence depuis le début de l’affaire. «Je n’ai rien fait de mal», avait-il réaffirmé dans un entretien à l’AFP début septembre. Sur ces paiements différés, «Carlos Ghosn n’a jamais perçu quoi que ce soit et n’a jamais obtenu la promesse de quoi que ce soit», avait-il ajouté.

Il risque jusqu’à dix ans de prison, mais ses avocats ont confié à l’AFP avoir bon espoir qu’il soit acquitté, malgré le taux de condamnation extrêmement élevé (plus de 99%) dans les affaires pénales au Japon.

Nissan en revanche va plaider coupable, selon plusieurs sources interrogées par l’AFP. Mais le groupe fait profil bas dans ce procès, redoutant une «agitation médiatique» négative pour son image, a récemment confié à l’AFP une source proche du constructeur.

AFP/NXP