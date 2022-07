Inquiétudes salariales – No 1 des soins à domicile, La Solution doit régler ses problèmes Un changement de contrat fait paniquer les soignantes. L’entreprise privée perd des patients et des salariées. Le syndicat SSP va rencontrer la direction. Fabien Lapierre

La grande liberté dans la planification des horaires pour les soignantes de La-Solution.ch est remise en cause par un nouveau type de contrat, destiné à améliorer les prestations délivrées aux patients. JEAN-PAUL GUINNARD

Il souffle un vent de panique à La-Solution.ch. La nouvelle direction de cette organisation de soins et d’aide à domicile remet à plat les contrats de travail des 179 soignantes – jusqu’ici majoritairement à l’heure et souvent avec un salaire garanti inférieur à 30% – pour imposer un taux fixe allant de 30 à 80%, correspondant à la moyenne des heures effectuées au cours des six derniers mois. Les salariées ont jusqu’au 20 juillet pour signer, à moins de demander un report à l’entreprise.