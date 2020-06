Décès d’un cheval d’exception – «No Mercy» a tiré sa révérence Le crack de Christina Liebherr s’est éteint, à l’âge de 25 ans. Que d’exploits et de médailles redéfilent! Alban Poudret

Christina Liebherr et «No Mercy», complices. KEYSTONE

Christina Liebherr l’a discrètement annoncé ce week-end – en français - sur les réseaux sociaux: «La Baumetta No Mercy» est mort. «Mini, mon ami, mon partenaire, mon fidèle compagnon de parcours, je suis infiniment triste de ne plus voir ton nez curieux dans l’écurie tous les jours. 25 ans que tu as tourné, et je suis très reconnaissante que nos chemins se soient croisés, il y a 18 ans. Tu m’as tellement appris pour la vie. Tu nous as donné tant de moments, d’expériences, inoubliables. Bon voyage, No Mercy!»

Modestement, la Fribourgeoise n’aligne pas ensuite toutes les victoires et médailles acquises avec se seigneur hollandais, un hongre par Libero H. Faisons-le à sa place! «LB No Mercy» avait déjà permis à Christina Liebherr d’être la meilleure amazone aux JO d’Athènes 2004 (13e), avant de lui offrir l’été suivant deux médailles d’argent aux championnats d’Europe de San Patrignano. Deux ans plus tard, à Mannheim, ça avait failli être l’or individuel, dès le premier jour (victoire dans la chasse) et jusqu’à la dernière manche, totalement ratée. Entre temps, il y avait eu les Mondiaux 2006 à Aix (13e) et ensuite du bronze par équipe aux JO 2008 (après deux ans de palabres et de… suspense !).

Blessure en 2009

Cette année-là, «LB No Mercy» et Christina avaient remporté le Grand Prix de Suisse à St-Gall, une épreuve dont ils furent aussi 2es en 2007 et en 2009. En avril 2009, à Las Vegas, le puissant bai et sa légère amazone se classèrent 4es de la finale de la Coupe du monde, à un rien du podium et après un double sans-faute le dimanche. «No Mercy» se blessera ensuite lors du CHIO d’Aix-la-Chapelle, le 30 juin, en glissant dans un tournant, treize jours après avoir été encore 5e du GP de Rotterdam. On ne le reverra plus en compétition et il jouira d’une retraite heureuse à Riaz. Salut Seigneur et merci, tu as tant donné!