Mégaconcerts de rock – No Satisfaction pour les fans des Rolling Stones Le groupe mythique ne jouera probablement plus jamais en Suisse. Pour les 40’000 spectateurs, la déception le dispute à la colère. Histoire d’un rendez-vous manqué. Ivan Radja

L’inoxydable Mick Jagger, avec Ron Wood, Charlie Watts et Keith Richards, enflammait Zurich. Ils ne repasseront pas par la Suisse. (Photo d’archives) SUSANNE KELLER/SUK

«You Can’t Always Get What You Want», on n’a pas toujours ce qu’on veut… C’est pourtant un morceau régulièrement interprété en concert, mais voilà, tout à l’euphorie de la grand-messe stonienne, mousse en main on se trémousse mais on n’écoute pas. Et pourtant, ils le voulaient, les Suisses, cet ultime rendez-vous avec les Pierres-qui-roulent. Bien sûr, comme Trenet ou Aznavour naguère, comme Bob Dylan ou Deep Purple aujourd’hui, Jagger et les siens étirent leur dernier concert sur des décennies, jouent la montre.