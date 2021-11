Football – Noah Okafor, l’arme secrète de la Suisse À Rome, l’attaquant de Salzbourg pourrait être la pointe du système mis en place par Murat Yakin pour viser l’exploit contre l’Italie, ce vendredi soir (20 h 45). Daniel Visentini Rome

Et si Noah Okafor constituait la surprise du chef ce vendredi soir à Rome? KEYSTONE

Dans quelques heures, ce vendredi soir, la Suisse va jouer un match capital. Le choc a lieu à Rome (20 h 45) et c’est l’Italie, championne d’Europe en titre, qui attend les hommes de Murat Yakin. Vu comme ça, les Transalpins sont les immenses favoris. Une victoire et ils seraient quasi certains de se qualifier directement pour le Mondial 2022, eux qui avaient manqué le tournoi de 2018. Un nul leur suffit pour rester en tête, à la différence de buts. Bref: cette Italie qui n’a jamais de toute son histoire perdu à domicile un match qualificatif pour un Mondial (48 succès, 10 nuls), figure l’Everest que les Suisses doivent gravir.

Les Suisses? On parle bien de cette équipe qui doit composer sans Xhaka, Seferovic, Embolo, Elvedi, Zuber ou Fassnacht. L’Italie a aussi des blessés de taille (Verratti, Immobile, Chiellini), mais le réservoir de joueurs est autre. Alors, comment la Suisse va-t-elle s’y prendre? Parce qu’au fond, en cas d’exploit romain, c’est elle qui aurait toutes les chances d’obtenir directement son billet pour le Mondial au Qatar.

En grande forme

Murat Yakin, fin stratège, a formaté un groupe à ses idées. Il a appelé pas mal de jeunes joueurs, notamment le Servettien Kastriot Imeri. Parmi eux, un certain Noah Okafor (21 ans). On ne l’a vu que sept minutes avec la Suisse A pour l’instant. Il avait 19 ans, c’était en 2019 au Final Four de la Ligue des nations. Bonne pioche: il est depuis verrouillé avec la Suisse, alors que le Nigeria (son papa est Nigérian, sa mère Bâloise, Noah est né à Bâle et a été formé au FCB) avait des visées sur lui.

Depuis, c’est à Salzbourg et avec les M21 suisses qu’il a fourbi ses armes. Résultat: il cartonne actuellement dans la ville de Mozart. Un doublé en Ligue des champions contre Wolfsburg, cinq buts et quatre assists dans le championnat autrichien. Murat Yakin n’a pas hésité, d’autant plus avec les absences de Seferovic et Embolo devant.

Principe de performance

«Je suis pour le principe de performance, et Noah Okafor le remplit, a dit le sélectionneur. Il a montré de manière impressionnante qu’il mérite d’être dans l’équipe.» Okafor pourrait bien être aligné en titulaire ce vendredi soir contre l’Italie. Un coup de poker? Pas tant que ça.

D’abord, Mario Gavranovic, qui semblait être l’homme tout désigné pour porter l’attaque suisse, a eu des soucis en début de semaine. Il ne s’entraîne avec le groupe que depuis mercredi (coup reçu sur le pied, douleurs).

Ensuite, il y a le profil. Sur ce plan, Okafor, dans la forme de sa vie, est unique pour la Suisse. Il allie rapidité, technique et puissance. Si Yakin veut fermer les espaces et s’offrir des transitions rapides et verticales vers l’avant, alors Okafor est très intéressant pour lui, surtout avec un Shaqiri juste derrière lui en rampe de lancement pour le jeu court, ou avec un Schär qui peut le trouver sur les passes longues. Pour autant que le 4-2-3-1 soit retenu.

À Bâle en septembre, la Suisse s’était alignée en 4-1-4-1, en acceptant de subir dès le début contre l’Italie, pour ce 0-0 presque miraculeux, qui devait beaucoup sinon tout à l’exceptionnelle performance de Sommer dans les buts. Ce soir, elle doit penser à se donner des chances de marquer, sans oublier la solidité défensive.

Est-ce le schéma envisagé par Yakin? On le verra ce vendredi soir à 20 h 45.

